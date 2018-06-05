"Нет цензурных слов": жители Тарту возмущены зверским убийством птиц

После публикации в Tartu Postimees статьи о зверском истреблении грачат в тартуском районе Супиллинн в Facebook-группах жителей района началось обсуждение. Убийство грачат резко осудили и призвали всех быть внимательными и вызывать помощь попавшим в беду птицам. К середине вчерашнего дня стало ясно, что число убитых грачат (более двадцати) увеличилось еще на две жертвы, которые умерли, несмотря на заботу людей, передает Tartu Postimees.
Доброволец Эстонского общества диких животных Мирьям Заутина, которая взяла под свою опеку пятерых грачат, сообщила, что две птицы отправились в лучший мир. "Завтра (вчера — прим. ред) встречаюсь со следователем, чтобы поговорить об истреблении грачат", — сказала Заутина.
После происшедшего она неоднократно ходила в рощу между Эмайыги и улицей Мелони, чтобы в случае необходимости помочь грачам. Она нашла больше искалеченных птиц под деревьями.
Местные жители встревожены
Вчера утром Tartu Postimees пообщался с местными жителями рядом с местом происшествия — все признали происшедшее ужасным поступком. "Это, конечно, отвратительно, идиотский поступок, и я надеюсь, что полиция поймает виновного", — так прокомментировал житель Супиллинна Аско Тамме случившееся.
Он отметил, что иногда птицы выпадают из гнезда, конфликтуя друг с другом. "Но когда ясно, что чья-то злая рука — причина смерти птиц, виновный должен понести наказание", — уверен Тамме. Он добавил, что позапрошлым летом двое мужчин с ружьями пугали птиц на том же берегу, но вряд ли это те же самые люди.
"Некоторым кажется, что у них больше прав на жизнь, но люди не единственные жители планеты, и с животными и птицами нужно считаться", — подытожил Тамме.
Нет цензурных слов
Житель Супиллина Андрес, который не сообщил свою фамилию, сказал, что пару лет назад его кошка вернулась домой после прогулки в город и в ее теле была обнаружена пуля от пневматического ружья. "Птицы и животные жили здесь задолго до нас. Иногда мне мешает вороний гвалт, но я не иду их убивать или пугать", — сказал он.
Большинство людей даже не смогло предположить, кто же мог убить грачат. Поступок сочли ужасным и непростительным, а человека, убившего птиц, охарактеризовали словами, которые напечатать нельзя.