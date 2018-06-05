"Нет цензурных слов": жители Тарту возмущены зверским убийством птиц

Доброволец Эстонского общества диких животных Мирьям Заутина, которая взяла под свою опеку пятерых грачат, сообщила, что две птицы отправились в лучший мир. "Завтра (вчера — прим. ред) встречаюсь со следователем, чтобы поговорить об истреблении грачат", — сказала Заутина.

После происшедшего она неоднократно ходила в рощу между Эмайыги и улицей Мелони, чтобы в случае необходимости помочь грачам. Она нашла больше искалеченных птиц под деревьями.

Местные жители встревожены

Вчера утром Tartu Postimees пообщался с местными жителями рядом с местом происшествия — все признали происшедшее ужасным поступком. "Это, конечно, отвратительно, идиотский поступок, и я надеюсь, что полиция поймает виновного", — так прокомментировал житель Супиллинна Аско Тамме случившееся.

Он отметил, что иногда птицы выпадают из гнезда, конфликтуя друг с другом. "Но когда ясно, что чья-то злая рука — причина смерти птиц, виновный должен понести наказание", — уверен Тамме. Он добавил, что позапрошлым летом двое мужчин с ружьями пугали птиц на том же берегу, но вряд ли это те же самые люди.

"Некоторым кажется, что у них больше прав на жизнь, но люди не единственные жители планеты, и с животными и птицами нужно считаться", — подытожил Тамме.

Нет цензурных слов

Житель Супиллина Андрес, который не сообщил свою фамилию, сказал, что пару лет назад его кошка вернулась домой после прогулки в город и в ее теле была обнаружена пуля от пневматического ружья. "Птицы и животные жили здесь задолго до нас. Иногда мне мешает вороний гвалт, но я не иду их убивать или пугать", — сказал он.