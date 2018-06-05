вт, 05.06.2018
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Отдельные дожди не снизили угрозу пожаров

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Угроза пожаров в Эстонии в последние дни увеличилась. Красным на карте отмечены зоны, где угроза возгорания особенно высока.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

По данным Спасательного департамента и Метеослужбы, отдельные дожди последних дней не снизили уровень угрозы пожаров в Эстонии, пишет Postimees.

Ситуация, скорее, противоположная – индекс угрозы пожаров по всей Эстонии по-прежнему растет.

Пыхьяский центр спасения напоминает, что в зонах повышенной угрозы пожаров в лесах и на равнинах запрещено курить, пользоваться приборами для гриля и разводить костры, в том числе, в специально отведенных для этого местах.

Кроме того, центр спасения просит избегать езды на моторных транспортных средствах на природе, автомобили следует парковать на не горящей поверхности и не ездить на АTV по торфяным поверхностям.

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