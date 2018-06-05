Отдельные дожди не снизили угрозу пожаров
5 июня 2018 г., 10:38
По данным Спасательного департамента и Метеослужбы, отдельные дожди последних дней не снизили уровень угрозы пожаров в Эстонии, пишет Postimees.
Ситуация, скорее, противоположная – индекс угрозы пожаров по всей Эстонии по-прежнему растет.
Пыхьяский центр спасения напоминает, что в зонах повышенной угрозы пожаров в лесах и на равнинах запрещено курить, пользоваться приборами для гриля и разводить костры, в том числе, в специально отведенных для этого местах.
Кроме того, центр спасения просит избегать езды на моторных транспортных средствах на природе, автомобили следует парковать на не горящей поверхности и не ездить на АTV по торфяным поверхностям.