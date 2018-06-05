"Сборная без натурализованных - влияние руководства страны, надо опираться на своих"

Комментатор Геннадий Орлов высказался о непопадании натурализованных защитников Константина Рауша и Романа Нойштедтера в заявку сборной России на ЧМ-2018.
«Этим двум натурализовавшимся футболистам – Нойштедтеру и Раушу – неприятно, конечно, было узнать состав сборной. Они-то получали паспорта в надежде, что попадут на чемпионат мира.
Мне кажется, это политический ход. Мутко сказал: мы не хотим видеть состав сборной из натурализованных игроков. Хотя он сам этим занимался.
Сегодня другая карта, другой политический расклад. Конечно, это влияние руководства страны. Сказалось политическое давление – что надо опираться на своих.
Рауш – весьма неплохой игрок, который вполне может конкурировать с нашими левыми защитниками. Я не видел, как Нойштедтер играет в Турции, но отзывы о нем хорошие», – сказал Орлов championat.com.
Нойштедтер и Рауш родились в СССР, но с родителями-немцами в 90-х репатриировались на историческую родину, в Германию. Оба прекрасно говорят по-русски. В отличие от Марио Фернандеса, бразильского правого защитника, который также получил российский паспорт, но общение с тренерами и партнерами по сборной у игрока ЦСКА происходит через переводчика.