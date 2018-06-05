Добро делается из зла. А может, из добра - лучше?

И пусть никто не уйдёт обиженный

Впрочем, если мы сами не всегда в состоянии изготавливать добро из чего бы то ни было, то можно просто открыть глаза и уши, чтобы увидеть и услышать доброе вокруг нас. А его, поверьте, не так уж и мало. И не обязательно это должны быть впечатляющие акции, всякие перформансы и инсталляции. Иногда достаточно крохотной сценки – из тех, про которые говорят: «Пустячок – а приятно!».

Еду я недавно на автобусе. Сижу у окна. Рядом со мной на сиденье молоденькая девушка. В руках смартфон, в ушах – гарнитура. На устах – улыбка. Что она там слушает – музыку, или объяснение в любви, или весёлую подружку, неважно. В любом случае у неё хорошее настроение, ей приятно. А как говорил шофёр Рубик Хачикян в фильме «Мимино», если тебе приятно, то и мне приятно…

Но это, конечно, её личные ощущения, а не повод для публикации, поскольку такие сценки можно наблюдать по тысяче каждый день. Необычное случилось, когда эта девчушка, несмотря на заткнутые уши и отвлечённое происходящим в смартфоне внимание, вскочила с места, когда рядом с ней оказалась вошедшая на остановке женщина, скажем мягко, не молодого возраста. И никто из находящихся поблизости не возмутился: мол, это есть проявление геронтологической дискриминации… Хотя сегодня многие склонны увидеть эту самую дискриминацию чуть ли не во всём. Уступил мужчина женщине дорогу, открыл перед ней дверь – ужас! он подчёркивает её слабость, не уважает в ней равного партнёра! Подарил Путин букет цветов Ангеле Меркель – унизил даму!..

По той же причине уступать старикам место в общественном транспорте сегодня считается дурным тоном. А вот барышня с наушниками не посчиталась с таким вызовом времени, тем самым увеличив количество добра на душу населения. Может быть, на микроскопическую величину, но увеличила же! И не из зла…

…Мы с женой сидели на летней террасе кафе музея Kumu, а напротив – на площадке перед президентским дворцом, гремела бравурная музыка и раздавались бодрые команды через мегафон и дружные, хором, выкрики молодых голосов. Происходило некое спортивное действо для старшеклассников.

И вдруг в эту какофонию вплелись какие-то явно посторонние звуки – не то горна, не то фанфар. Немного позвучали и снова уступили место маршам, командам из мегафона и хоровым выкрикам.

Вскоре спортивные состязания закончились, а звуки трубы возобновились. И на фоне солнечного дня, буйно распустившейся молодой зелени деревьев и общего приподнятого настроения полилась прекрасная джазовая мелодия, потому другая, потом ещё… Дюк Эллингтон и Майлз Дэвис, Глен Миллер и Джордж Гершвин, сменяя друг друга, щедро оделяли случайных прохожих хорошим настроением и добрыми улыбками.

Это три молодых музыканта, просто так, от общей полноты чувств, импровизировали в верхней, так называемой ландшафтной части парка Кадриорг – на трубе, саксофоне и флейте, свободно перемещаясь по всей территории. Вот трубач ушёл под самый обрыв Ласнамяэской горки и через дорожку устроил перекличку с товарищами, которые подхватывали, расположившись на поляне под деревьями. Такой джем-сэшн на открытом воздухе…