Медики создали вакцину, защищающую от 30% штаммов ВИЧ

Правда, через 3-4 года после заражения ВИЧ иммунная система начинает синтезировать антитела широкого профиля действия (bnAbs), способные нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса. К сожалению, на этой стадии развития такие антитела особо не помогают. Однако данные антитела привлекли ученых. В частности, особого внимания заслужило антитело N123-VRC34, найденное в крови одного из носителей вируса.

Оно цеплялось не за оболочку вируса, а за так называемый "пептид слияния" - белок gp41, "склеивающий" мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяющей вирусной РНК проникнуть внутрь нее. Структура gp41 почти не меняется, что делает этот белок неплохой лекарственной мишенью. Эксперты выяснили, за какую часть gp41 цепляется N123-VRC34. Далее ученые выделили этот участок и размножили для максимальной стимуляции иммунитета.