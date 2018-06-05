Медики создали вакцину, защищающую от 30% штаммов ВИЧ

Как передает РИА "Новости", ученые нашли слабое место в структуре вируса. Известно: ВИЧ проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких поверхностных белков. Структура данных белков и их защиты из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ. Иммунная система вынуждена каждый раз вырабатывать новые антитела, но зачастую она не успевает это делать, передает Meddaily.ru.
Правда, через 3-4 года после заражения ВИЧ иммунная система начинает синтезировать антитела широкого профиля действия (bnAbs), способные нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса. К сожалению, на этой стадии развития такие антитела особо не помогают. Однако данные антитела привлекли ученых. В частности, особого внимания заслужило антитело N123-VRC34, найденное в крови одного из носителей вируса.
Оно цеплялось не за оболочку вируса, а за так называемый "пептид слияния" - белок gp41, "склеивающий" мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяющей вирусной РНК проникнуть внутрь нее. Структура gp41 почти не меняется, что делает этот белок неплохой лекарственной мишенью. Эксперты выяснили, за какую часть gp41 цепляется N123-VRC34. Далее ученые выделили этот участок и размножили для максимальной стимуляции иммунитета.
Получилось антитело повышенной эффективности. Как показали эксперименты с животными, вакцина с антителом делала их невосприимчивыми к заражению примерно 70 из 208 существующих сегодня штаммов ВИЧ. Это настоящий рекорд для вакцин.