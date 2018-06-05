Вопрос: «Но сейчас уже знают, какая именно ракета - ракета комплекса „Бук“. Это была бригада российской армии в Курске. Это уже доподлинно известно, тем не менее вы это отрицаете. Но разве не стоит признать, что эта ракета действительно российского происхождения? Не стоит ли официально признать, что Россия поддерживала вооружением повстанцев на востоке Украины?»

Ответ: «Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу, хорошо? Так вот я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства, и на вооружении российской армии стоят точно такие же системы, о которых говорят эксперты, точно такие же, произведенные наверняка в бывшем Советском Союзе либо в России. Это во‑первых.

Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию, наши аргументы в расчет не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию. А она несет как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта...»

Вопрос: «...Но какой интерес у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы свалить вину на Россию, если это была не российская ракета, которая принадлежала российским вооруженным силам?»

Ответ: «Нет, мы так не думаем, у нас другая точка зрения. Вы сейчас перечислили страны, которые якобы считают, что это российская ракета и что Россия причастна к этой ужасной трагедии. Должен вас разочаровать и огорчить. Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию, что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна».

Об аннексии Крыма

Вопрос: «...Многие люди не верят в российские аргументы, поскольку много лет назад в Крыму вы говорили, что знаменитые „зеленые человечки“, бойцы в зеленой униформе без опознавательных знаков, - это все были местные силы самообороны. И через некоторое время вдруг выяснилось, что это действительно были российские солдаты. После этого вы много раз признавали, что это были представители российской армии, хотя до того вы отрицали. Почему вам верить в этот раз?»

Ответ: «...Там всегда находилась российская армия. Я хочу, понимаете, чтобы вы некоторые вещи не повторяли механически, а реально вникли в то, что там происходило. В Крыму всегда находилась российская армия. Там был наш воинский контингент.

Секунду, дайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?

И первое, что мы делали, когда начались события на Украине… А что за события такие? Я сейчас скажу - а вы скажете, да или нет. Это вооруженный антиконституционный переворот и захват власти. Да или нет? Вы можете мне сказать?»