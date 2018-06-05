Президент России Владимир Путин во вторник посетит Австрию. Накануне он дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Вопросы ведущего Армина Вольфа оказались жестче, чем обычно задают Путину.
В частности, журналист предложил признать, что именно повстанцы, а не украинские военные сбили в 2014 году пассажирский «Боинг» над Донбассом ракетой, доставленной из Курска. И спросил, правы ли те, кто считает Путина царем.
Русская служба выбрала шесть самый ярких и моментов интервью.
О крушении MH17
Вопрос: «В 2014 году был сбит рейс MH17 на Украине, 290 человек погибли. Международная следственная комиссия заявила несколько дней назад, что этот самолет был сбит ракетной системой российской армии, что это был конвой из России, который прибыл к украинским повстанцам на востоке Украины. Есть видео, есть телефонные разговоры и десятки свидетелей. Вы уже год говорите, что это не соответствует правде, но практически никто не верит этим словам.
Разве вы тем самым не ставите на кон достоверность российских заявлений? Может быть, стоит после многих лет действительно признать, что повстанцы на востоке Украины использовали российское вооружение, для того чтобы совершить это ужасное преступление?»
Ответ: «Хочу отметить, что обе конфликтующие стороны: и украинская армия, и даже украинские националистические батальоны, которые никому не подчиняются, кроме своих лидеров, и донбасская милиция, вооружённые формирования Донбасса - они все используют оружие советского и российского производства. Все. И у одной, и у второй стороны стоят на вооружении в том числе всякие различные комплексы: и стрелковое оружие, и авиация, и комплексы борьбы с авиацией. Все это российского производства».