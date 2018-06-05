Идиотизм и абсурд: Санкт-Петербург отреагировал на слова Ильвеса о гипотетической потере города Россией

Накануне, 4 июня, Ильвес в интервью украинскому изданию «Европейская правда» заявил, что, если Россия атакует Эстонию, она потеряет Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге.

«Удивительно слышать это от человека, который занимал за период своей политической карьеры достаточно высокие должности: был и послом в США, Канаде, Мексике, и министром иностранных дел, и президентом. Ничего общего с реальностью это заявление не имеет. Военная доктрина России оборонительная, а не наступательная», - ответил на это Четырбок в беседе с РБК 5 июня.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал слова Ильвеса идиотизмом. «По-моему, это какой-то идиотизм. У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит. Кто же будет вписываться за интересы Эстонии от имени НАТО? Это просто абсурд», - отметил Ковалев.

Накануне заявление экс-президента Эстонии раскритиковали и в Совете Федерации РФ. «Что здесь можно сказать? Мне кажется, что это разговор слепого с глухим, разговор каких-то маразматиков. [Эти разговоры] не то что комментировать нельзя, воспаленный ум не может принять подобие такого», - сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Отметим, Ильвес в интервью, помимо прочего, выразил уверенность, что Россия все же будет двигаться к демократии и верховенству права.