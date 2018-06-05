Управа Мустамяэ наняла охранную фирму, чтобы гонять пьяниц

«Я очень благодарен и полиции Эстонии, и МуПо, которые каждый день выполнят отличную работу для защиты общественного порядка. Однако следует признать, что только лишь их сил недостаточно. И хотя Мустамяэ не является криминогенным местом, у нас тут тоже есть свои проблемы. Теплая летняя погода вывела на улицы и в парки любителей выпить, собираются молодежные компании, которые из-за отсутствия лучшего занятия употребляют алкоголь и другие вещества. Жители обеспокоены, что иногда по улицам и паркам ходить становится небезопасно. Договор о патруле с фирмой G4S заключен на четыре месяца и как минимум на это время я могу пообещать мустамяэсцам, что общественный порядок в районе будет обеспечен лучше!» - заверил старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.