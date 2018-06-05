Управа Мустамяэ наняла охранную фирму, чтобы гонять пьяниц

Управа таллиннского района Мустамяэ заключила договор об услуге патрулирования с выигравшей конкурс на госзаказ фирмой G4S, которая каждый день делает три рейда по мустамяэским паркам, рынкам и окрестностям Сольнока, а также в других чувствительных с точки зрения общественного порядка местах, пишет Postimees.
«Я очень благодарен и полиции Эстонии, и МуПо, которые каждый день выполнят отличную работу для защиты общественного порядка. Однако следует признать, что только лишь их сил недостаточно. И хотя Мустамяэ не является криминогенным местом, у нас тут тоже есть свои проблемы. Теплая летняя погода вывела на улицы и в парки любителей выпить, собираются молодежные компании, которые из-за отсутствия лучшего занятия употребляют алкоголь и другие вещества. Жители обеспокоены, что иногда по улицам и паркам ходить становится небезопасно. Договор о патруле с фирмой G4S заключен на четыре месяца и как минимум на это время я могу пообещать мустамяэсцам, что общественный порядок в районе будет обеспечен лучше!» - заверил старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
Охранная фирма будет патрулировать места в Мустамяэ, где больше всего пешеходов, чтобы предотвратить ситуации, которые могут потревожить людей. Под особый контроль взят район Сольнока, район Мустамяэского рынка, окрестности центра Таммсааре, парк Мянни, окрестности сютистеского Maxima X, парк Лепистику, парк Пардитийк и окрестности Sääse Maxima X.