Аас о работающих в муниципальных структурах Няэме и Кийле: время от времени людям нужно давать второй шанс

Если еще в октябре прошлого года исполнявший на тот момент обязанности мэра Таллинна Таави Аас обещал пересмотреть решение, в результате которого на работу в штат принадлежащего городу Сылеского спортивного комплекса были приняты получившие скандальную известность Алар Няэме и Аллан Кийль, то теперь он не видит проблемы в том, что оба трудятся в муниципальной структуре, пишет rus.err.ee.