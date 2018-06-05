Аас о работающих в муниципальных структурах Няэме и Кийле: время от времени людям нужно давать второй шанс

Если еще в октябре прошлого года исполнявший на тот момент обязанности мэра Таллинна Таави Аас обещал пересмотреть решение, в результате которого на работу в штат принадлежащего городу Сылеского спортивного комплекса были приняты получившие скандальную известность Алар Няэме и Аллан Кийль, то теперь он не видит проблемы в том, что оба трудятся в муниципальной структуре, пишет rus.err.ee.
"Алар Няэме понес свое наказание, и время от времени людям нужно давать второй шанс. В правовой системе Эстонии людей нельзя наказывать или осуждать без судебного решения", - сообщил мэр Таллинна Таави Аас в своем ответе на запрос оппозиционного депутата Таллиннского горсобрания Рийны Солман (IRL).
Солман поинтересовалась у Ааса, какой пример подает политика Сылеского спортивного комплекса в области персонала другим городским учреждениям в свете того, что в нем работают признанный виновным в присвоении бюджетных средств Аллар Няэме и обвиняемый во взяточничестве бывший член правления Таллиннского порта Аллан Кийль.
Про Кийля Аас в своем ответе не написал ни слова.
Оба подтвердили, что они были приглашены на работу главой столичного Департамента по вопросам спорта и работы с молодежью Рейном Ильвесом (в декабре его уволили, а мае 2018 года стало известно, что экс-чиновника подозревают в коррупции).