В России мужчина копал картошку и нашел кости бывшего мужа своей жены

Житель села Лузино Москаленского района Омской области нашел на огороде останки человека: им оказался бывший муж его супруги, которая призналась, что совершила убийство более 20 лет назад. Она просила не сообщать о находке в полицию, но нынешний супруг ее не послушал, передает Newsru.com.
Вскопать землю на приусадебном участке, чтобы посадить картошку, мужчина решил 23 мая, сообщает сайт регионального управления СК РФ 5 июня.
Сайт Om1.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области Ларису Болдинову приводит подробности случившегося. Как рассказала сотрудник СКР, мужчина наткнулся на кости, а копнув еще раз, увидел человеческий череп. Сельчанин в ужасе бросился к своей 60-летней супруге, однако та не удивилась находке и рассказала, что это кости ее бывшего мужа, которого она убила 21 год год назад. Женщина попросила супруга закопать останки обратно и не думать о случившемся. Однако сельчанин обратился в полицию.
Когда к дому приехали следователи, женщина рассказала, что что в 1997 году была замужем, но ее прежний супруг работал вахтами на севере и, приезжая домой, начинал ее бить, обзывать, а также много пил. В какой-то момент женщине надоело терпеть такое отношение к себе, она схватила топор и несколько раз ударила возлюбленного обухом по голове.
Когда сельчанка поняла, что ее супруг мертв, она расчленила его тело и закопала недалеко от дома, а соседям сказала, что он не вернулся с вахты. Родных у погибшего не было, и его никто не искал.
Возбуждено уголовное дело по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство). На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.
В начале апреля сообщалось, что в Петербурге женщина, арендовавшая квартиру, во время уборки нашла в кладовке мумию человека. Труп находился в чулане и был завален грудой хлама и залит монтажной пеной. На мумии была мужская одежда и обувь, что давало основания предположить, что это покойный владелец квартиры, которого соседи не видели около 10-15 лет назад. Известно, что с покойным мужчиной в квартире ранее проживала его сожительница, которая была судима за кражу.