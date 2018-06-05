В России мужчина копал картошку и нашел кости бывшего мужа своей жены

Вскопать землю на приусадебном участке, чтобы посадить картошку, мужчина решил 23 мая, сообщает сайт регионального управления СК РФ 5 июня.

Сайт Om1.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Омской области Ларису Болдинову приводит подробности случившегося. Как рассказала сотрудник СКР, мужчина наткнулся на кости, а копнув еще раз, увидел человеческий череп. Сельчанин в ужасе бросился к своей 60-летней супруге, однако та не удивилась находке и рассказала, что это кости ее бывшего мужа, которого она убила 21 год год назад. Женщина попросила супруга закопать останки обратно и не думать о случившемся. Однако сельчанин обратился в полицию.

Когда к дому приехали следователи, женщина рассказала, что что в 1997 году была замужем, но ее прежний супруг работал вахтами на севере и, приезжая домой, начинал ее бить, обзывать, а также много пил. В какой-то момент женщине надоело терпеть такое отношение к себе, она схватила топор и несколько раз ударила возлюбленного обухом по голове.

Когда сельчанка поняла, что ее супруг мертв, она расчленила его тело и закопала недалеко от дома, а соседям сказала, что он не вернулся с вахты. Родных у погибшего не было, и его никто не искал.

Возбуждено уголовное дело по статье 103 УК РСФСР (умышленное убийство). На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.