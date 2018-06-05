"Нафтогаз" сообщил об аресте судом нидерландских активов "Газпрома"

Пресс-служба украинского "Нафтогаза" сообщила об аресте судом нидерландских активов "Газпрома" в рамках принудительного взыскания по решению Стокгольмского арбитража, ранее обязавшего российский концерн выплатить неустойку за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.
Суд в Нидерландах удовлетворил ходатайства об аресте долей "Газпрома" в его нидерландских дочерних компаниях, поданные "Нафтогазом" на прошлой неделе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского концерна во вторник, 5 июня.
Согласно этой информации, шесть из семи нидерландских дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями. "Однако все это никак не повлияет на арест", - указывается в пресс-релизе.
"Все доступные средства и инструменты"
По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, концерн "применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от "Газпрома" присужденную сумму". "К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - добавил он.
Одновременно концерн сообщил о том, что судебные исполнители предпринимают меры с целью заморозить активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Ранее швейцарский суд удовлетворил ходатайство "Нафтогаза" по аресту активов российского концерна в этих и других компаниях.
В принятом 28 февраля решении по спору между российской и украинской компаниями арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа по транзитному договору. "Нафтогаз" уже "фактически получил" 2,1 миллиарда долларов из этой суммы и пытается добиться выплаты остальной части денег, сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.