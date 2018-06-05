"Нафтогаз" сообщил об аресте судом нидерландских активов "Газпрома"

Суд в Нидерландах удовлетворил ходатайства об аресте долей "Газпрома" в его нидерландских дочерних компаниях, поданные "Нафтогазом" на прошлой неделе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского концерна во вторник, 5 июня.

Согласно этой информации, шесть из семи нидерландских дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями. "Однако все это никак не повлияет на арест", - указывается в пресс-релизе.

"Все доступные средства и инструменты"

По словам председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, концерн "применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от "Газпрома" присужденную сумму". "К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - добавил он.

Одновременно концерн сообщил о том, что судебные исполнители предпринимают меры с целью заморозить активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Ранее швейцарский суд удовлетворил ходатайство "Нафтогаза" по аресту активов российского концерна в этих и других компаниях.