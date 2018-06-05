Трагедия в Мустамяэ: полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб

По словам руководителя группы по борьбе с преступлениями сексуального характера и по защите детей Реймо Райвета, для выяснения обстоятельств произошедшего начато производство по статье 119 Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Часто мы думаем, что дом - безопасное место для ребенка, и возможные опасности подстерегают малыша за его пределами, но, к сожалению, это не так. В своей работы мы видим, что больше всего несчастий происходит с детьми именно дома», - сказал Райвет.