SEB: начинающих бизнесменов душат налоги

По словам руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнара Леппянена, в первые годы чрезмерно высокая налоговая нагрузка может оказаться для предприятия фатальной, поскольку в начале деятельности сложно сформировать денежный поток, достаточный для покрытия операционных расходов предприятия. «Ситуация аналогична как в Латвии, Литве, так и в Эстонии. В странах Балтии налоги и излишняя бюрократия являются самыми серьезными проблемами для начинающих предпринимателей, и об этом говорится уже второй год подряд», - заявил Леппянен.

Согласно исследованию, в Эстонии снизилось число стартапов, деятельность которых направлена только на внутренний рынок, и на сегодня их удельный вес составляет 64 процента. Однако на три процента вырос удельный вес стартапов, основной деятельностью которых является экспорт товаров или услуг.

«Как в Литве, так и в Эстонии увеличилось число предприятий, ориентированных на экспорт: В Эстонии их удельный вес вырос с восьми процентов до 11, а в Литве ‒ с 18 до 23 процентов. Уровень жизни и платежеспособность населения Эстонии выросли, однако нужно понимать, что в более долгосрочной перспективе демографические изменения неизбежны ‒ рано или поздно предприятия будут вынуждены искать новые рынки для своих товаров и услуг», ‒ добавил Леппянен.

Среди стран Балтии наиболее активно создаются новые предприятия в Эстонии: в 2017 году в здесь было зарегистрировано 21 947 новых предприятий. В Литве в прошлом году открыли 11 378 новых предприятий, а в Латвии ‒ 10 094.