Кто отвечает за трагические последствия на переходе?

Слишком много аварий с пешеходами на количество жителей

Более 300 аварий в год – это много, наша цель – постоянно уменьшать это количество, сказала заведующая отделом профилактики Департамента шоссейных дорог Моника Хейнранд.

Пешеходы, по ее словам, в принципе знают ПДД, но не соблюдают их из-за спешки, оптимизации маршрута, недооценки рисков и погруженности в смартфон (причем эта тенденция растет).

Больше всего пешеходы получают травм в вечерние часы в Таллинне, отметила ведущий чиновник по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго. Интенсивность аварий выше в период с сентября по ноябрь и с марта по апрель, а также в больших городах. Она отметила, что особенно опасны случаи, когда автомобиль останавливается, а по соседнему ряду на высокой скорости движется другое транспортное средство, водитель которого по неосторожности совершает наезд на пешехода.

Департамент шоссейных дорог подчеркивает, что, если в первый учебный год многие родители отвозят детей в школу и обратно на машине, то ребенок может не приобрести опыт самостоятельного перехода дороги.