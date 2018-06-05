Кто отвечает за трагические последствия на переходе?

- Авария случилась при плохой видимости, пешеход остался инвалидом
- Скорость в момент аварии была невысокой
- Суды двух инстанций приняли совершенно разные решения
Если в январе уездный суд оправдал водителя, сбившего пешехода на переходе и присудил ему компенсацию от государства, то теперь чрезвычайное решение было вывернуто наизнанку и водителю предъявлен от потерпевшего рекордный иск.
9 декабря 2015 года предприниматель Рейн (68) на своем микроавтобусе ехал по улице Арукюла-теэ в поселке Юри Харьюского уезда. Была среда, 15.40 – прошло двадцать минут с заката солнца. Видимость была плохой: на дворе сумерки, морось.
Рейн сбавил скорость ниже разрешенной. В этот день в Эстонии случилось восемь тяжелых аварий, в которых погиб один и пострадали девять человек, в том числе и попавший под колеса Рейну Рейго (48).
Несчастье произошло около перекрестка Арукюла-теэ и Аавику-теэ в Юри, где Рейго выскочил на переход столь неожиданно для Рейна, что тот не успел затормозить. От удара пострадавшего бросило об асфальт. Назначенный судом дорожный эксперт позднее установил, что в момент столкновения скорость автомобиля составляла около 25 км/ч, а Рейго выбежал на дорогу, поэтому водитель не мог избежать наезда. После аварии Рейго впал в кому. Он остался жив, но, видимо, на всю жизнь стал инвалидом, из-за чего не может ходить и плохо двигает руками.
Прокуратура предъявила Рейну обвинение в нарушении правил дорожного движения по неосторожности, в результате чего было нанесено тяжелое увечье. Прокурор Мерике Тикк ходатайствовала для Рейна об условном лишении свободы. Судья Харьюского уездного суда Лео Кунман посчитал в январском решении, что Рейн не был виноват в аварии по неосторожности, оправдал его и присудил ему на покрытие судебных издержек от государства более 5000 евро.
Суд не удовлетворил гигантский по эстонским меркам гражданский иск Рейго в размере 3,5 миллиона евро за нематериальный ущерб. По словам защитника потерпевшего, помощника присяжного адвоката Сильвера Рейнсаара, они решили потребовать эту сумму, поскольку, по их мнению, компенсации, присужденные в ходе предшествующей судебной практики, реально не покрывали размера ущерба.
Суд второй инстанции видит дело иначе
В мае Таллиннский окружной суд принял другое решение: Рейн все-таки виновен, поскольку не выполнил требования соблюдать осторожность на дороге, независимо от того, что потерпевший и сам мог нарушить действующие для пешеходов правила дорожного движения. Водитель транспортного средства должен был еще больше уменьшить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы увеличить прозрачность боковых стекол, очистив их, и убедиться, что по переходу не движутся пешеходы.
Рейн получил штраф в 3800 евро с двухлетним испытательным сроком, и больше никакой компенсации от государства, причем Рейн должен покрыть судебные издержки в размере 2500 евро и расходы Рейго на адвоката, а также гражданский иск Рейго, который суд уменьшил все-таки с 3,5 миллиона евро до 30 000. Это решение, однако, не вступило в силу, поскольку Рейн собирается обжаловать его в Госсуде.
Прокурор Тикк довольна, что суд согласился с выводами прокуратуры о том, что водитель транспортного средства просто не заметил пешехода на переходе из-за плохой видимости.
“Доказательства, собранные в ходе уголовного дела, подтвердили, что пешеход спокойно ступил на переход, полагая, что водитель заметил его. Затем он ускорил движение в тот момент, когда заметил, что автомобиль не собирается останавливаться и пропускать его. Если суд первой инстанции не учел показания потерпевшего о наличии светоотражателя и движении по переходу, то коллегия окружного суда посчитала, что нет причины сомневаться в подлинности его показаний”, - прокомментировала Тикк.
По словам представляющего Рейна присяжного адвоката Маано Сааревяли, решение окружного суда, признавшего его подзащитного виновным, было само по себе суровым, но наказание оказалось неожиданно мягким. Сааревяли заявил, что мера наказания во многом говорит о степени вины водителя в несчастье, где он не может быть единственным ответчиком.
Виновным может быть только водитель
Сааревяли пояснил, что, если спор о выяснении виновника аварии на переходе попадает в суд, обсуждаться может только вопрос вины водителя – наказывать его или нет. В ходе уголовного дела нельзя вменять пешеходу в вину, даже неожиданно выбежавшему на переход, то, что он попал под машину, поскольку нанесение увечья самому себе ненаказуемо.
Таким образом, если в суде выясняется, что пешеход сам спровоцировал аварию, суд все равно может обсуждать лишь ответственность водителя и его наказание. Это, понятно, не означает, что Закон о дорожном движении не предусматривает и обязанность пешехода двигаться осторожно и внимательно даже на размеченном переходе.
Postimees связался и с Рейном, который заявил, что не хочет более подробно комментировать детали происшествия, поскольку дело, по которому в судах двух инстанций были вынесены совершенно разные приговоры, еще не окончено. Срок подачи апелляции в Госсуд истекает в июне. Рейн заметил лишь, что авария – виновен он в ней или нет – очень плохо на него повлияла, его здоровье не в порядке и он не пожелал бы такого никому.
Внимание, пешеход!
- Если поблизости нет размеченного перехода или перекрестка, необходимо переходить улицу там, где проезжая часть прямая и хорошо просматривается в обоих направлениях. При пересечении дороги в таком месте у пешехода нет преимущества.
- Пешеход всегда может остановиться перед тем, как пересекать проезжую часть. Транспортное средство никогда нельзя остановить в одно мгновение. Чем выше скорость автомобиля, тем длиннее тормозной путь. Например, при скорости движения в городе тормозной путь транспортного средства на сухом асфальте составляет около 28 метров, на мокром – 28, на заснеженном – 62.
- Пересекая проезжую часть по нерегулируемому переходу, следует убедиться, останавливаются ли водители, чтобы уступить дорогу, и не приближается ли из-за остановившегося транспортного средства еще одно. Попытайтесь найти визуальный контакт с водителем.
- В любом случае необходимо избегать посторонних действий при пересечении дороги (смартфоны, беседа со спутником и т.п.), поскольку движение всегда требует полного внимания.
Источник: Департамент шоссейных дорог
Рейго не пожелал сам комментировать тему, однако представляющий его адвокат Рейнсаар сказал, что оправдательный приговор Рейну в суде первой инстанции стал неожиданностью. “Мы убеждены, что водитель транспортного средства совершил поступок, отвечающий признакам преступления”.
Рейнсаар отметил, что, если суд оправдывает обвиняемого, то закон не предусматривает другой возможности для суда, кроме оставления гражданского иска без рассмотрения. Решением суда второй инстанции защитник Рейго доволен в том смысле, что хотя бы по решению суда есть кто-то, кто должен возместить потерпевшему ущерб.
“У нас не было позиции по наказанию в рамках этого уголовного дела, это дело обвиняемого, суда и прокуратуры. Состояние потерпевшего лучше от этого не станет, если с лицом, совершившим в отношении него преступление, обойдутся сурово по закону”, - сказал Рейнсаар.
Слишком много аварий с пешеходами на количество жителей
Более 300 аварий в год – это много, наша цель – постоянно уменьшать это количество, сказала заведующая отделом профилактики Департамента шоссейных дорог Моника Хейнранд.
Пешеходы, по ее словам, в принципе знают ПДД, но не соблюдают их из-за спешки, оптимизации маршрута, недооценки рисков и погруженности в смартфон (причем эта тенденция растет).
Больше всего пешеходы получают травм в вечерние часы в Таллинне, отметила ведущий чиновник по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго. Интенсивность аварий выше в период с сентября по ноябрь и с марта по апрель, а также в больших городах. Она отметила, что особенно опасны случаи, когда автомобиль останавливается, а по соседнему ряду на высокой скорости движется другое транспортное средство, водитель которого по неосторожности совершает наезд на пешехода.
Департамент шоссейных дорог подчеркивает, что, если в первый учебный год многие родители отвозят детей в школу и обратно на машине, то ребенок может не приобрести опыт самостоятельного перехода дороги.