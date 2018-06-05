Адвокат: участие Сависаара в судебном процессе опасно для его жизни

Няэс отметил, что большинство оценивавших состояние здоровья Сависаара экспертов признали его способным участвовать в судебном процессе, но он подчеркнул заявление одного из членов комиссии, эндокринолога Валло Волке, по мнению которого участие в процессе может быть опасно для жизни Сависаара, пишет агентство BNS. «Ни один из членов комиссии не возразил Волке», - отметил Няэс и добавил, что Волке — единственный член комиссии, оценивавший состояние здоровья Сависаара именно с эндокринологической точки зрения.

Ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус отметил, что шесть экспертов заключили, что Сависаар в состоянии участвовать в судебном процессе. Суд также остановился на теме подсудимого Прийта Кутсера. В марте уездный суд назначил Кутсеру штраф за отсутствие на суде без уважительной причины, но госсуд аннулировал его. Госсуд решил, что Кутсер действительно не явился в суд без уважительной причины, но его не предупреждали о последствиях подобного поступка. Теперь уездный суд составил документ, в котором перечислены все потенциальные последствия отсутствия на суде без уважительной причины, и во вторник его подписали все подсудимые.