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Адвокат: участие Сависаара в судебном процессе опасно для его жизни

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Защищающий обвиняемого в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара присяжный адвокат Оливер Няэс во вторник вновь потребовал прекратить делопроизводство в его отношении по причине слабого здоровья, прокурор возразил.

Няэс отметил, что большинство оценивавших состояние здоровья Сависаара экспертов признали его способным участвовать в судебном процессе, но он подчеркнул заявление одного из членов комиссии, эндокринолога Валло Волке, по мнению которого участие в процессе может быть опасно для жизни Сависаара, пишет агентство BNS. «Ни один из членов комиссии не возразил Волке», - отметил Няэс и добавил, что Волке — единственный член комиссии, оценивавший состояние здоровья Сависаара именно с эндокринологической точки зрения.

Няэс подчеркнул, что состояние здоровья Сависаара за последний год существенно ухудшилось, и отметил, что это является достаточным основанием для прекращения судебного производства в его отношении.

Ведущий госпрокурор Стевен-Христо Эвестус отметил, что шесть экспертов заключили, что Сависаар в состоянии участвовать в судебном процессе.  Суд также остановился на теме подсудимого Прийта Кутсера. В марте уездный суд назначил Кутсеру штраф за отсутствие на суде без уважительной причины, но госсуд аннулировал его. Госсуд решил, что Кутсер действительно не явился в суд без уважительной причины, но его не предупреждали о последствиях подобного поступка. Теперь уездный суд составил документ, в котором перечислены все потенциальные последствия отсутствия на суде без уважительной причины, и во вторник его подписали все подсудимые.

Суд ушел на совещание и вернется 14 часов.

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