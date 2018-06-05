вт, 05.06.2018
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Прямые дотации сельскому хозяйству вырастут на 26%

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Фермерское хозяйство. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В бюджете ЕС на период с 2021 по 2027 год для Эстонии предусмотрено 1,27 млрд евро прямых дотаций на сельское хозяйство. Это на 26% больше, чем мы получили за предыдущий период, но, по оценке Министерства по делам сельской жизни, разница в поддержке стран-участников ЕС по-прежнему слишком велика.

В то же время общая сумма прямых дотаций в ЕС сократится на 3,9%, сообщает агентство BNS. Эстония станет одной из восьми стран-союзников, размер дотаций которых возрастет.

В текущем бюджетном периоде в рамках Единой аграрной политики ЕС для Эстонии предусмотрено 1,7 млрд евро, из которых 910 млн евро – прямые дотации, а 823 млн евро – дотации на развитие сельской жизни. К последним добавляется также 169 млн евро от Эстонии в качестве самофинансирования.

В новом бюджете ЕС увеличатся прямые дотации и для остальных стран Балтии: для Латвии на 26%   - до  2,27 млрд евро, а для Литвы на 11,1% - до 3,7 млрд евро.

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