Прямые дотации сельскому хозяйству вырастут на 26%

В бюджете ЕС на период с 2021 по 2027 год для Эстонии предусмотрено 1,27 млрд евро прямых дотаций на сельское хозяйство. Это на 26% больше, чем мы получили за предыдущий период, но, по оценке Министерства по делам сельской жизни, разница в поддержке стран-участников ЕС по-прежнему слишком велика.