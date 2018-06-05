Видео: в Казани горит торговый центр

"Блок "Б" горит на площади 200 кв. метров на первом этаже. Открытого горения нет, идет тление", - сообщил он. Ранее сообщалось об увеличении площади пожара с 20 до 60 кв. метров.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 319 человек, 74 единицы техники, в том числе от МЧС - 135 человек и 36 единицы техники.

Обстановка осложняется тем, что район, в котором располагается ТЦ, маловодный. Воду подвозит коммунальная техника.

Экологическую обстановку на месте пожара контролирует передвижная лаборатория министерства экологии и природных ресурсов республики.