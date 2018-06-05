«Такие случаи я вижу постоянно»: читателя возмутило поведение велосипедиста на дороге

«Такие случаи я вижу постоянно!» - прокомментировал присланное видео читатель Владимир.

Ситуацию прокомментировал эксперт по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване:

В части второй статьи 31-й Закона о дорожном движении четко прописаны обязанности велосипедистов, водителей электрических самобалансирующихся самокатов, мини-мопедов и мопедов: на велосипеде и мини-мопеде можно передвигаться по велосипедным полосам, велосипедным дорожкам либо по проезжей части как можно ближе к правому ее краю, за исключением тех случаев, когда совершается маневр в соответствии с частью 1 статьи 48-й настоящего Закона.

На велосипеде можно передвигаться также по велосипедно-пешеходным дорожкам и пригодным для этого обочинам, без создания опасности для пешеходов. Передвигаясь на велосипеде по велосипедно-пешеходной дорожке, нельзя подвергать опасности пешеходов.

Попавший в объектив камеры велосипедист движется не у правого края проезжей части, а скорее по центру. В части первой 48-ой статьи говорится, что в случае совершении поворота налево водитель должен заблаговременно занять крайнее левое, а перед поворотом направо – крайнее правое положение на стороне попутного направления движения или на полосе движения, предусмотренной средствами организации дорожного движения для совершения такого поворота. Для совершения поворота налево на больших перекрестках велосипедист вынужден совершить несколько перестроений. По этой причине в определенный момент он может оказаться по середине проезжей части. Например, подобное возможно в Таллинне при съезде с Пярнуского на Вильяндиское шоссе. Это чрезвычайно опасно, но, с точки зрения закона, нарушением не является.