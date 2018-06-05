Неудачная шутка украинского спортсмена взбесила россиян

- Обыграть российского теннисиста – для вас в этом есть какая-то особенная принципиальность?

- Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Все, что у тебя в голове – это завершить удачно сегодняшний матч. Хотя в 2014-м году, когда только все начиналось, у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю. А так на корте сейчас точно нет. У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу...

- Русскую речь с московским акцентом?

- Да какая разница, какой акцент. Просто так бы сразу задушил. Шучу. (смеется)

- Но вы же сами на русском со мной говорите?

- Ви почали говорити російською!

- Тобто навіть так?

- Звичайно, я відповідаю на мові, на якій ви мені поставили питання.

- Зрозуміло. Только вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?

(Смеется в ответ.)

Международная федерация тенниса (ITF) должна наказать Федерацию тенниса Украины за высказывания украинского спортсмена Сергея Стаховского о ненависти к русскоговорящим, считает член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев: "Подобные высказывания неприемлемы. Не только в спорте, но вообще нигде. Международная федерация тенниса обязательно должна отреагировать на заявления украинского спортсмена. Наказать нужно не только его самого, но и тренера, и всю Федерацию тенниса Украины. Такие шовинистические эскапады должны быть наказаны. Это чистой воды расизм".

Сенатор Федерального собрания ГД РФ Эдуард Исаков назвал Стаховского человеком у которого язык без костей, припомнив и тот факт, что Стаховский занимает всего лишь 127-ю строку мирового теннисного рейтинга у мужчин.

Сам Стаховский, позднее, извинился за свои слова.