Фото: славная квартирка с перепланировкой на Кивимурру в Таллинне

Жаль, что из объявления непонятно, построен этот дом в 2005 году или перестроен из старого. Кто-то помнит, что находилось до 2005 года на Кивимурру, 36?
Маленькая улочка Кивимурру расположена в очень удобном месте с точки зрения логистики: и тихо, и центр рядом, и до торговых центров и аэропорта рукой подать.
На первом этаже трехэтажного дома находится квартира площадью 43,5 м2. Из двухкомнатной она перестроена в однокомнатную. По проекту в квартире появилась гостиная с двумя окнами и открытой кухней.
За покрашенной в яркий, но достаточно приятный для глаза коралловый цвет перегородкой прячется спальная зона.
Отремонтирована и увеличена ванная, и где-то прячется большой шкаф, но на фотографиях его не видно. В целом, квартира интересная. В цену входят кухонная мебель и техника, а также стиральная машина.
Остальную информацию смотрите ЗДЕСЬ. Лучше сделать это на эстонской части объявления, так как русский перевод сделан программой-роботом. Маклер забыла ее выключить, оставив в объявлении фразу: Lülita kiirtõlge välja.