Фото: славная квартирка с перепланировкой на Кивимурру в Таллинне

Маленькая улочка Кивимурру расположена в очень удобном месте с точки зрения логистики: и тихо, и центр рядом, и до торговых центров и аэропорта рукой подать.

ФОТО: KV.EE.

На первом этаже трехэтажного дома находится квартира площадью 43,5 м2. Из двухкомнатной она перестроена в однокомнатную. По проекту в квартире появилась гостиная с двумя окнами и открытой кухней.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

За покрашенной в яркий, но достаточно приятный для глаза коралловый цвет перегородкой прячется спальная зона.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Отремонтирована и увеличена ванная, и где-то прячется большой шкаф, но на фотографиях его не видно. В целом, квартира интересная. В цену входят кухонная мебель и техника, а также стиральная машина.

ФОТО: KV.EE