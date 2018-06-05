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Статистика: автобусы теряют пассажиров

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Автобус линии Таллинн-Тарту.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

По данным Департамента статистики, в первом квартале нынешнего года число пассажиров автобусов в Эстонии снизилось на 11,6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, за первый квартал в автобусах было совершено 36,9 млн поездок, пишет агентство BNS. На городских автобусах число пассажиров упало на 12,8% до 31 млн поездок, а на междугородних на 2,9% - до 3,7 млн поездок.

На волостных линия число пассажиров осталось на уровне 200 000, на внутригосударственных линиях дальнего следования также мало что изменилось (977 000 пассажиров), а вот на внутригосударственных нерегулярных перевозках число пассажиров уменьшилось на 11,8% до 648 000. В сфере международных перевозок тоже произошел спад на 17,7% (275 000 пассажиров), в то же время нерегулярные международные перевозки потеряли 25,3% пассажиров (было перевезено 65 000 пассажиров).

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