Статистика: автобусы теряют пассажиров

Так, за первый квартал в автобусах было совершено 36,9 млн поездок, пишет агентство BNS. На городских автобусах число пассажиров упало на 12,8% до 31 млн поездок, а на междугородних на 2,9% - до 3,7 млн поездок.

На волостных линия число пассажиров осталось на уровне 200 000, на внутригосударственных линиях дальнего следования также мало что изменилось (977 000 пассажиров), а вот на внутригосударственных нерегулярных перевозках число пассажиров уменьшилось на 11,8% до 648 000. В сфере международных перевозок тоже произошел спад на 17,7% (275 000 пассажиров), в то же время нерегулярные международные перевозки потеряли 25,3% пассажиров (было перевезено 65 000 пассажиров).