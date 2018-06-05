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Bloomberg назвал имя самого богатого россиянина

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Владимир Лисин и Владимир Путин.

ФОТО: SERGEI ILNITSKY / AFP

В рейтинге самых богатых россиян по версии Bloomberg сменился лидер: Владимир Лисин обогнал Алексея Мордашова, передает ТАСС.

В общем списке Bloomberg Billionaires Index, который обновляется ежедневно, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в данный момент занимает 45-е место, пишет Newsru.com.

По данным Bloomberg, в понедельник акции НЛМК выросли на 3,5%, а с начала года состояние Лисина увеличилось на 2,17 млрд долларов и составляет сейчас около 20,2 млрд.

Основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов на данный момент занимает 46-ю строчку рейтинга. Его состояние с начало года увеличилось, по оценкам агентства, на 506 млн долларов.

Он лидировал среди россиян в Bloomberg Billionaires Index в течение 267 дней. Дольше всех в свое время лидировал в рейтинге богатейших россиян Алишер Усманов - 670 дней, подсчитало Bloomberg.

Всего в число 500 человек, представленных в Bloomberg Billionaires Index, сейчас входят 25 россиян. В апреле Лисин стал первым среди россиян и в конкурирующем рейтинге миллиардеров журнала Forbes.

На третьем месте среди богатейших российских долларовых миллиардеров - председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон (состояние - около 19 миллиардов долларов).

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