Поторопитесь: по смешной цене продается двенадцатиквартирный дом
5 июня 2018 г., 14:36
Правда, объект находится под Вильянди, но все равно предложение интересное, а дом перспективный, считает портал Kodu.
Дом, с нетерпением ждущий встречи с новым собственником, построен в 1980 году в тихом и зеленом поселке Ыйсу. Это бывшее общежитие квартирного типа, и его уже начали реновировать, но по разного рода причинам работы приостановлены.
Все квартиры в трехэтажном доме трех- и четырехкомнатные, но планировку можно менять. Дом отапливается, поэтому все несущие конструкции в хорошем состоянии.
В подвале установлена отопительная система, работающая на мазуте. У недвижимости, безусловно, есть потенциал. Особенно при такой цене! Цену и прочие данные можно найти ЗДЕСЬ.