Поторопитесь: по смешной цене продается двенадцатиквартирный дом

Дом, с нетерпением ждущий встречи с новым собственником, построен в 1980 году в тихом и зеленом поселке Ыйсу. Это бывшее общежитие квартирного типа, и его уже начали реновировать, но по разного рода причинам работы приостановлены.

ФОТО: KV.EE

Все квартиры в трехэтажном доме трех- и четырехкомнатные, но планировку можно менять. Дом отапливается, поэтому все несущие конструкции в хорошем состоянии.

ФОТО: KV.EE