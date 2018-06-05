вт, 05.06.2018
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  • Поторопитесь: по смешной цене продается двенадцатиквартирный дом

Поторопитесь: по смешной цене продается двенадцатиквартирный дом

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ФОТО: KV.EE

Правда, объект находится под Вильянди, но все равно предложение интересное, а дом перспективный, считает портал Kodu

Дом, с нетерпением ждущий встречи с новым собственником, построен в 1980 году в тихом и зеленом поселке Ыйсу. Это бывшее общежитие квартирного типа, и его уже начали реновировать, но по разного рода причинам работы приостановлены. 

ФОТО: KV.EE

Все квартиры в трехэтажном доме трех- и четырехкомнатные, но планировку можно менять. Дом отапливается, поэтому все несущие конструкции в хорошем состоянии. 

ФОТО: KV.EE

В подвале установлена отопительная система, работающая на мазуте. У недвижимости, безусловно, есть потенциал. Особенно при такой цене! Цену и прочие данные можно найти ЗДЕСЬ.

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