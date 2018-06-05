Российский Telegram украл в Эстонии технологию?

“Основатель Telegram Павел Дуров мог скопировать нашу технологию после презентации, прошедшей в начале года, - сказал представитель компании Геннадий Пашкурлатов Postimees. – Мы не хотели никому передавать или продавать свою технологию, мы хотели сами начать на ней зарабатывать».

То, как именно Дуров присвоил принадлежащую Cryptocean технологию, Пашкурлатов уточнить не захотел. Однако в исковом требовании, поданном в Замоскворецкий суд, утверждается, что представленный Telegram в мае так называемый криптопаспорт совпадает с эстонским продуктом с точки зрения возможностей пользования, дизайна и принципов работы.

“Речь идет о платформе для быстрого удостоверения личности, основанной на технологии блокчейна, которая освобождает человека от необходимости предъявлять кипу документов, - сказал Пашкурлатов. – Мы учредили фирму Cryptocean в апреле в Таллинне именно для того, чтобы привлечь инвестиции для разрабатываемых технологий».

Интерфакс писал во вторник, что Замоскворецкий суд приостановил обсуждение иска Cryptocean, потребовав от истца к 5 июня дополнительные документы. Суд не удовлетворило оформление и содержание иска, а также присовокупленные бумаги.

“Наши адвокаты занимаются составлением документов”, - сказал Пашкурлатов.

Cryptocean обратился в суд, чтобы получить свидетельство о своих авторских правах на программу, используемую Telegram, и остановить ее использование конкурентом.

Согласно иску, 1 февраля для привлечения инвесторов была проведена закрытая презентация, в ходе которой среди прочих изделий было продемонстрировано и функционирование криптопаспорта. После презентации вся информация относительно изделия была закрыта для защиты от копирования. В апреле Cryptocean приобрел на свои изделия, произведенные с декабря 2016-го по январь 2018-го, авторские права.

В феврале и марте этого года Telegram привлек почти 1,7 млрд долларов на развитие технологии Telegram Open Network. В начале мая «Ведомости» писали, что принадлежащий Дурову мессенджер испытывает в закрытом режиме новую технологию Telegram Passport.