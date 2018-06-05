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  • Отказ от целлюлозного завода обойдется государству в семь миллионов евро?

Отказ от целлюлозного завода обойдется государству в семь миллионов евро?

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План целлюлозного завода в Тарту.

ФОТО: Joonis: Est-For Invest / biorefinery.ee

Член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс заявил в Фейсбуке, что отказ от спецпланировки целлюлозного завода может обойтись государству в семь миллионов евро.

“С большой вероятностью правительство прекратит завтра спецпланировку целлюлозного завода. Решение будет принято тяжело: никто не хочет отпугнуть предпринимателей, кроме того, это может повлечь за собой исковое требование о возмещении ущерба в размере 7 миллионов евро”, - поделился член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс своими мыслями о спецпланировке.

По словам министра госуправления Янека Мягги, действительно возможно, что предприниматели в случае отказа от спецпланировки потребуют у государства денег через суд, однако озвученная Эрнитсом сумма, по мнению министра, совершенно взята с потолка.

“Государственную спецпланировку могут прекратить и государство, и предприниматель. Если решение принимает предприниматель, процесс завершен. В различных беседах прикидывалось, каковы могут быть возникшие в процессе издержки предпринимателей, возмещения которых они могут, но не обязательно потребуют у государства”, - пояснил Мягги, напомнив, что пока о прекращении спецпланировки целлюлозного завода не принято никакого решения.

“Также я полагаю, что, если государство примет умное и взвешенное решение, не будет никаких оснований чего-то от него требовать”, - сказал министр.

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