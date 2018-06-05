На Сааремаа созрела клубника

Он добавил, что в прошлом году клубника созрела примерно на месяц позже, чем в нынешнем: урожай на этот раз был ранним благодаря теплой погоде. Несмотря на высокую цену, 14 евро за килограмм, к 11 часам на прилавке осталось всего восемь килограммов клубники.