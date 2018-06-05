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На Сааремаа созрела клубника

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Клубника.

ФОТО: Ants Liigus

В понедельник в 9.30 утра на временном рынке в Курессааре всем любителям ягод открылась прекрасная картина: на прилавках появилась первая клубника, созревшая на Сааремаа.

Хозяин хутора Копли-Пыллу в деревне Коймла Таави Пыльд рассказа изданию Meie Maa, что к первому дню торговли собрал с грядок около 30 килограмм ягод.

Он добавил, что в прошлом году клубника созрела примерно на месяц позже, чем в нынешнем: урожай на этот раз был ранним благодаря теплой погоде. Несмотря на высокую цену, 14 евро за килограмм, к 11 часам на прилавке осталось всего восемь килограммов клубники.

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