Александр Корнилов, названный КаПо российским агентом влияния, пошел на соглашение с прокуратурой

Во вторник в Харьюском уездном суде Александр Корнилов, которому было предъявлено обвинение в подделке документов и выводе денег, пошел на соглашение с Пыхьяской окружной прокуратурой, что позволит ему избежать уголовного наказания.

Александр Корнилов заключил соглашение с прокурором Саскией Каск, согласно которому на основании принципа оппортунитета прокуратура закроет возбужденное в отношении него уголовное дело. Также он должен будет пополнить государственную казну на 2000 евро, пишет Postimees.

Однако как юридическое лицо уголовное наказание понесет его НКО Altmedia, которое в должно будет заплатить в госказну 6000 евро.

Уголовного наказания вместе с Александром Корниловым избегут попавшие под суд и обвиняемые в подделке документов и их использовании Александр Дорофеев, Виталий Ройко, Наталья Ройко и фирма Rona International.

Окружной прокурор Саския Каск сказала на сегодняшнем заседании суда, что прокуратура готова пойти на согласительное производство, так как вина обвиняемых невелика, ранее они не наказывались в уголовном порядке. Кроме того, нет общественного интереса в ведении производства и нанесенный государству ущерб в размере 19 000 евро возмещен.

Согласно обвинению, Александр Корнилов и его некоммерческое объединение MTÜ Altmedia с помощью фиктивных сделок пытались вывести из-под налогообложения средства, которые объединение НКО в виде грантов. Таким образом он избежал налоговой обязанности, нанеся государству ущерб в размере 19 000 евро.

Производство было начато на основании представленных на проверку в Налогово-таможенный департамент данных. Досудебное расследование проводила Пыхьяская префектура.

Корнилов себя виновным не признал, после заседания он отказался давать комментарии прессе. Его защитник - Арина Лискманн - сказала Postimees, что соглашение не означает, что Корнилов признал свою вину.

«Согласно действующей правовой практике, согласительное производство не предполагает признания себя виновным», - заявила Лискманн.