В Мустамяэ появится новая улица

На углу улиц Мустамяэ и Таммсааре сохранились два хутора - хутор Мяэ (Мустамяэ-теэ, 88) и хутор Карьявялья (Мустамяэ-теэ, 90), название которого носит и автобусная остановка. Отсюда и название новой улицы.