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В Мустамяэ появится новая улица

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ФОТО: скриншот с Google Maps

Новую улицу в Мустамяэ, находящуюся в микрорайоне Кадака, решено назвать Карьявялья, что в переводе означает "Стадовыгонная", сообщает Raepress.

Новая улица начинается от улицы Мустамяэ и тянется параллельно улице Таммсааре, пересекая улицу Лаки.

На углу улиц Мустамяэ и Таммсааре сохранились два хутора - хутор Мяэ (Мустамяэ-теэ, 88) и хутор Карьявялья (Мустамяэ-теэ, 90), название которого носит и автобусная остановка. Отсюда и название новой улицы.

Одновременно меняется зону распространения улицы Айанди.

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