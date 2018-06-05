В Мустамяэ появится новая улица
5 июня 2018 г., 13:39
Новую улицу в Мустамяэ, находящуюся в микрорайоне Кадака, решено назвать Карьявялья, что в переводе означает "Стадовыгонная", сообщает Raepress.
Новая улица начинается от улицы Мустамяэ и тянется параллельно улице Таммсааре, пересекая улицу Лаки.
На углу улиц Мустамяэ и Таммсааре сохранились два хутора - хутор Мяэ (Мустамяэ-теэ, 88) и хутор Карьявялья (Мустамяэ-теэ, 90), название которого носит и автобусная остановка. Отсюда и название новой улицы.
Одновременно меняется зону распространения улицы Айанди.