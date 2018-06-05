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В Пирита откроется семейная игровая площадка

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Детская площадка. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В пятницу в парке Лиллепи в Пирита откроется семейная игровая площадка, которая порадует всех любителей активного движения – как больших, так и маленьких.

Открывающаяся игровая площадка состоит из четырех отдельно расположенных частей: для малышей, для детей в возрасте от 5 до 12 лет, площадки для подростков старше 12 лет и тренировочной зоны, предназначенной как для молодежи, так и для людей постарше, сообщает агентство BNS. «Подобная уникальная в своем роде концепция позволяет отправиться на игровую площадку всей семьей, отсюда и название – семейная игровая площадка», – рассказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Строительные работы по возведению семейной игровой площадки в парке Лиллепи были начаты уже в прошлом году. «Теперь родителям не придется скучать, сидя на скамейке. Пока ребенок или подросток занят своими делами, можно позаниматься спортом. Уверена, что это важная возможность, учитывая, что работающим людям не всегда хватает на себя времени», – добавила Тубли.

Площадку официально откроют в 17.30 в пятницу. По такому случаю детям будут раздавать воздушные шары и сладости, а молодежь постарше и взрослых научат, как правильно заниматься на уличных тренажерах.

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