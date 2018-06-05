В Пирита откроется семейная игровая площадка

Открывающаяся игровая площадка состоит из четырех отдельно расположенных частей: для малышей, для детей в возрасте от 5 до 12 лет, площадки для подростков старше 12 лет и тренировочной зоны, предназначенной как для молодежи, так и для людей постарше, сообщает агентство BNS. «Подобная уникальная в своем роде концепция позволяет отправиться на игровую площадку всей семьей, отсюда и название – семейная игровая площадка», – рассказала старейшина Пирита Алина Тубли.

Строительные работы по возведению семейной игровой площадки в парке Лиллепи были начаты уже в прошлом году. «Теперь родителям не придется скучать, сидя на скамейке. Пока ребенок или подросток занят своими делами, можно позаниматься спортом. Уверена, что это важная возможность, учитывая, что работающим людям не всегда хватает на себя времени», – добавила Тубли.