Компания ASUS показала уникальный ноутбук с двумя дисплеями

Концептуальный ноутбук под названием Project Precog получил два сенсорных экрана, пишет 4pda.ru. Нижний дисплей может использоваться в качестве сенсорной клавиатуры, а при подключении внешней периферии информация будет выводиться на оба экрана. Также ASUS заявляет о применении искусственного интеллекта в новом устройстве. Использоваться функции ИИ будут для снижения энергопотребления и достижения ноутбуком максимальной автономности.

Другой новинкой, представленной на выставке, стал ZenBook S — ультрапортативный ноутбук с уникальным дизайном шарнира верхней крышки. Фактически, нижний торец дисплея выполняет роль подставки, приподнимая рабочую поверхность на 5,5 градусов. По словам представителей компании, такая конструкция делает продолжительную печать на клавиатуре ноутбука более комфортной. Также утверждается, что новый шарнир ErgoLift увеличивает эффективность системы охлаждения, позволяя воздуху беспрепятственно поступать снизу корпуса.

Последнее особенно актуально, учитывая тот факт, что процессоры линейки Core i7 и i5 серии U инженерам Asus удалось втиснуть в корпус ноутбука толщиной всего 12,9 мм и весом в 1 килограмм. Диагональ дисплея ультрабука составляет 13,3 дюйма, доступны модели с разрешением 4K и Full HD. Связь с периферией осуществляется при помощи трех портов USB Type-C (два из которых имеют поддержку технологии Thunderbolt 3) и комбинированного гнезда для наушников. Продажи ноутбука стартуют уже 11 июня, а цена начинается с 1199 долларов в зависимости от конфигурации.

Обновилась и линейка Zenbook Pro 15. Помимо внушительной железной начинки, новая версия ультрабука получила сенсорный дисплей диагональю в 5,5 дюйма на месте привычного тачпада. Основная функция по перемещению курсора никуда не исчезла, но появилось и несколько дополнительных.

Технология получила «говорящее» название ScreenPad и совмещает функции обычного тачпада с возможностями полноценного второго дисплея с разрешением Full HD. Легким движением руки миниатюрный экран превращается в сенсорное меню «Пуск», калькулятор, календарь или цифровую клавиатуру. Это особенно удобно, учитывая отсутствие цифрового блока клавиш у ноутбука.