Спешите приобрести: названы цены билетов на матч Суперкубка УЕФА в Таллинне
5 июня 2018 г., 13:56
Цена заветного квиточка на матч между "Атлетико" и "Реалом", который состоится 15 августа в Таллинне, в зависимости от категории будет составлять 50, 90 и 130 евро.
Начиная с сегодняшнего дня на официальном сайте УЕФА можно зарегистрироваться в билетную очередь, в которой будет разыграно 8700 билетов. Правда, часть из этих билетов будет выделена болельщикам мадридцев, которые состоят в официальных фан-группах команд.
Регистрация в билетную очередь продлится до 26 июня.