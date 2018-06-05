Спешите приобрести: названы цены билетов на матч Суперкубка УЕФА в Таллинне

Начиная с сегодняшнего дня на официальном сайте УЕФА можно зарегистрироваться в билетную очередь, в которой будет разыграно 8700 билетов. Правда, часть из этих билетов будет выделена болельщикам мадридцев, которые состоят в официальных фан-группах команд.