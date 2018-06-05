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  • Спешите приобрести: названы цены билетов на матч Суперкубка УЕФА в Таллинне

Спешите приобрести: названы цены билетов на матч Суперкубка УЕФА в Таллинне

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ФОТО: SGSAN / ZUMAPRESS.com / MEGA

Цена заветного квиточка на матч между "Атлетико" и "Реалом", который состоится 15 августа в Таллинне, в зависимости от категории будет составлять 50, 90 и 130 евро.

Начиная с сегодняшнего дня на официальном сайте УЕФА можно зарегистрироваться в билетную очередь, в которой будет разыграно 8700 билетов. Правда, часть из этих билетов будет выделена болельщикам мадридцев, которые состоят в официальных фан-группах команд.

Регистрация в билетную очередь продлится до 26 июня.

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