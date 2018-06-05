Фото: с самым дорогим домом в Таллинне связана любопытная информация

Какой дом из выставленных на продажу в Таллинне самый дорогой и что, кроме цены, делает его особенно примечательным, рассказывает портал Kodu.
Речь идет о доме, в котором до недавнего времени находилась штаб-квартира Центристской партии.
Здание поражает своими размерами: его общая площадь - почти 1500 квадратных метров.
Из объявления о продаже следует, что это - целый комплекс зданий, состоящий из пяти квартирных собственностей. Снаружи дом отреставрирован десять лет назад, однако внутри большая часть остается без внутренней отделки.
В порядок приведены помещения, которые использовались как офисы, и сувенирный магазин.
Здание располагается на участке площадью около тысячи квадратных метров. Кроме того, к объекту относятся три постройки во внутреннем дворе, который имеет площадь 170 м2.
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