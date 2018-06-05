Фото: с самым дорогим домом в Таллинне связана любопытная информация

Речь идет о доме, в котором до недавнего времени находилась штаб-квартира Центристской партии.

ФОТО: KV.EE

Здание поражает своими размерами: его общая площадь - почти 1500 квадратных метров.

Из объявления о продаже следует, что это - целый комплекс зданий, состоящий из пяти квартирных собственностей. Снаружи дом отреставрирован десять лет назад, однако внутри большая часть остается без внутренней отделки.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В порядок приведены помещения, которые использовались как офисы, и сувенирный магазин.

ФОТО: KV.EE

Здание располагается на участке площадью около тысячи квадратных метров. Кроме того, к объекту относятся три постройки во внутреннем дворе, который имеет площадь 170 м2.