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  • Фото: с самым дорогим домом в Таллинне связана любопытная информация

Фото: с самым дорогим домом в Таллинне связана любопытная информация

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ФОТО: KV.EE

Какой дом из выставленных на продажу в Таллинне самый дорогой  и что, кроме цены, делает его особенно примечательным, рассказывает портал Kodu.

Речь идет о доме, в котором до недавнего времени находилась штаб-квартира Центристской партии. 

ФОТО: KV.EE

Здание поражает своими размерами: его общая площадь - почти 1500 квадратных метров. 

Из объявления о продаже следует, что это - целый комплекс зданий, состоящий из пяти квартирных собственностей. Снаружи дом отреставрирован десять лет назад, однако внутри большая часть остается без внутренней отделки.  

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

В порядок приведены помещения, которые использовались как офисы, и сувенирный магазин. 

ФОТО: KV.EE

Здание располагается на участке площадью около тысячи квадратных метров. Кроме того, к объекту относятся три постройки во внутреннем дворе, который имеет площадь 170 м2. 

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