Испанские страсти: Роналду просит космическую зарплату, "Валенсия" допустилa фатальную ошибку

Криштиану Роналду готов остаться в "Реале" при выполнении руководством клуба одного условия, сообщает Cadena Cope. По информации источника, 33-летний португалец рассчитывает добиться повышения зарплаты с 42 до 75 миллионов евро в год. В том случае, если требование Роналду будет удовлетворено, он готов продлить контракт с "королевским клубом" до лета 2024 года. Действующее соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2020/21.

"Реал" может пополнить полузащитник «Валенсии» Хосе Паскуаль Альба. На молодого игрока, который практически наверняка покинет "Летучих мышей" претендует и "Барселона". Валенсийцы могут кусать локти - их ошибка стоила клубу миллионов евро. Талантливый игрок покидает "Валенсию" абсолютно бесплатно, так как в клубе забыли продлить контракт с игроком, полагая, что договор истечет только в 2019 году. ОДнако ксоглашение Альбы было рассчитано до 30 июня нынешнего года, передает Marca.