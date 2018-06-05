В здании Eesti Energia построят арендные квартиры

В минувший четверг Eften Kinnisvarafond AS продал фирме Scandium Kinnisvara бывшее здание Eesti Energia на Лаки 24. Стоимость сделки составила 1,9 млн евро, к концу года застройщик намерен переоборудовать здание в многоквартирный дом, где будет 121 квартира. Квартиры будут предназначены для сдачи в аренду.
Руководитель Eften Kinnisvarafond Вильяр Аракас сказал агентству BNS, что компания владела проектом пять лет, его доходность на собственный капитал составляла 18%. Проект был успешным, и Eften Kinnisvarafond продал его в рамках своей стратегии, согласно которой он не владеет недвижимостью, стоимость которой ниже 5 млн евро.
По словам члена правления Scandium Kinnisvara Маидо Люйсте, здание начнут перестраивать в ближайшие месяцы, и проект будет завершен в течение нынешнего года, самое позднее – в первом квартале 2019-го. По его словам, 40% квартир в здании уже продано.
По плану, в здании будет построена 121 квартира, площадь каждой колеблется от 12 до 22 квадратных метров. Предполагается, что доходность от аренды составит 7,5%.