В здании Eesti Energia построят арендные квартиры

Руководитель Eften Kinnisvarafond Вильяр Аракас сказал агентству BNS, что компания владела проектом пять лет, его доходность на собственный капитал составляла 18%. Проект был успешным, и Eften Kinnisvarafond продал его в рамках своей стратегии, согласно которой он не владеет недвижимостью, стоимость которой ниже 5 млн евро.

По словам члена правления Scandium Kinnisvara Маидо Люйсте, здание начнут перестраивать в ближайшие месяцы, и проект будет завершен в течение нынешнего года, самое позднее – в первом квартале 2019-го. По его словам, 40% квартир в здании уже продано.