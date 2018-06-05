Видео: сбитая машиной медведица бродит вблизи людей. Она ранена и очень опасна!

Председатель правления Ярвамааского охотничьего клуба Мати Хыбемяги сообщил, что в воскресенье около 20.00 на шоссе Тюри-Аркма неподалеку от Тайксе машина сбила медведицу. Водитель ехавшего со стороны Вильянди Volkswagen позвонил в Центр тревоги и сообщил, что в результате удара медведицу отбросило в канаву. Поблизости он заметил двух медвежат.

Другой водитель, проезжавший мимо немного позже, видел из своего окна хромавшую через дорогу медведицу и снял ее на видео. Таким образом, медведица не погибла в результате ДТП, но у нее серьезно повреждена левая задняя лапа или бедро. Перейдя дорогу, медведица направилась в сторону Тырвааугу и Расси.

Мати Хыбемяги предупредил, что если кто-то встретит хромую медведицу, то от нее следует держаться как можно дальше, потому что животное находится в состоянии шока от боли и может быть агрессивным. «Раненое животное, да еще и с детенышами - опасно и может атаковать человека», - объяснил он.

Вчера вечером Хыбемяги вместе с другими охотниками отправился на поиски медведицы, но в радиусе трехсот метров ее не обнаружили. «Если бы удар был смертельным и возникло внутреннее кровотечение, она бы упала в пределах этой территории», - сказал Хыбемяги.

Поскольку охотники не нашли медведицу, это, по словам Хыбемяги, дает надежду на то, что ее травмы не были столь серьезными. «Она, конечно, могла серьезно повредить ногу или поясницу, но это ее не убьет», - сказал он.

Хыбемяги счел возможным, что медведица выживет и, оправившись от шока, сможет вырастить детенышей. «Само по себе вопрос, насколько она сможет заботиться о медвежатах, пока не оправилась, и как быстро заживет рана. Если возникнет воспаление, будет, конечно, плохо», - добавил он.

По его словам, члены охотничьих обществ Ойсу, Юриеэ и Тюри в курсе ситуации и особенно внимательно следят за происходящим в лесу. «Сейчас уже нет смысла искать ее в лесу. Пусть она успокоится и залечит раны», - сказал Хыбемяги.

Он просит людей пока держаться подальше от окрестных лесов. Скоро должна поспеть земляника, но охотники не рекомендуют идти за ягодами в этом районе в течение ближайших двух-трех недель. «К сожалению, у нас сейчас нет точной информации о том, где находится медведица. В любом случае местным жителям нужно быть очень осторожными», - добавил охотник.

Если кто-то заметит в окрестностях Тайксе, Тырвааугу, Райси или Ойсу хромающую медведицу или медвежат, которые остались одни, необходимо немедленно сообщить об этом местным охотникам.

Пресс-секретарь Центра тревоги Хейко Леэсмент подтвердил, что 3 июня в 19.53 по номеру 112 сообщили о ДТП на пятом километре дороги Тюри-Аркма.

По словам звонившего, наперерез ехавшей в направлении Тюри машины вышла медведица. Сбитое животное поначалу осталось лежать в канаве, но затем пришло в себя и направилось в лес. По предварительным данным, люди в результате ДТП не пострадали. По словам звонившего, медведица была с двумя медвежатами.