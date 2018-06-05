Представитель Могерини: ЕС продолжает строить свои отношения с Россией на основании известных пяти принципов

"Это принципы, по которым договорились еще в 2016 году и которые были подтверждены в апреле 2018 года 28 государствами-членами на уровне Совета ЕС по иностранным делам", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос, намерен ли Евросоюз улучшать свои отношения с Россией.

"Пять принципов", провозглашенные ЕС как основа политики относительно России, предусматривают полную реализацию минских соглашений по украинскому урегулированию в качестве условия для любых существенных изменений в отношениях с РФ, при этом ЕС не намерен менять своей позиции непризнания присоединения Крыма к России.

ЕС будет укреплять отношения с восточными партнерами, включая Среднюю Азию.

Предусматривается укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации.

Любое взаимодействие с РФ, постановили в Брюсселе, должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике.