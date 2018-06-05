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Фото: на жилой дом упал огромный клен и проломил крышу

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В Хаапсалу на жилой дом упало дерево.

ФОТО: Alo Lõps/Lääne Elu

Сегодня в 12.30 из-за вчерашних сильных порывов ветра в Хаапсалу на улице Веэ сломался большой клен — он упал поперек улицы и проломил крышу дома, передает Postimees.

Руководитель Хаапсалуской коммунальной службы Ало Лыпс сказал Lääne Elu, что дерево было старым и, как оказалось, трухлявым.

Поврежденный дом находится в введении Хаапсалуской коммунальной службы; на место происшествия прибыли представители коммунальной службы, Хаапсалуской водопроводной сети и страхового общества.

"Дерево упало поперек улицы — это означает, что на улице Веэ движение будет закрыто по меньшей мере до вечера", — сказал Лыпс.

К настоящему моменту на месте происшествия должны быть размещены запрещающие знаки: как на перекрестке улиц Веэ и Ваба, так и на улице Яани.

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