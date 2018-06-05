Фото: на жилой дом упал огромный клен и проломил крышу

Руководитель Хаапсалуской коммунальной службы Ало Лыпс сказал Lääne Elu, что дерево было старым и, как оказалось, трухлявым.

Поврежденный дом находится в введении Хаапсалуской коммунальной службы; на место происшествия прибыли представители коммунальной службы, Хаапсалуской водопроводной сети и страхового общества.

"Дерево упало поперек улицы — это означает, что на улице Веэ движение будет закрыто по меньшей мере до вечера", — сказал Лыпс.