К 2025 году в Таллинне построят новую больницу

В 2025 году в Таллинне должна появиться самая современная больница, которая заменит нынешние Ида- и Ляэне-Таллинские центральные больницы и отчасти детскую больницу.
Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер полагает, что это избавит пациентов от беготни по разным адресам, улучшит доступность врачебной помощи, передает Раэпресс.
Руководитель проекта Свен Крууп сообщил, что две центральные больницы города посещают в год около 900 тысяч пациентов для получения амбулаторной помощи, из которых 600 тысяч придутся в дальнейшем на новую больницу, а из 50 тысяч стационарных пациентов туда перейдут 45 тысяч. Решение этой задачи обойдется в 300 миллионов евро на строительство, примерно 60 миллионов евро в течение 10 лет - на медицинские технологии, а годовой денежный оборот по планам составит 150 миллионов евро.
Больница будет обслуживать не только жителей столицы, но и половину Эстонии. Поэтому важно, чтобы государство приняло финансовое участие в решении этой задачи.
На той же территории планируются еще центр семейных врачей в составе общего Ласнамяэского медицинского центра и подсобные здания, а, может быть, туда перекочует и психиатрическая клиника, взвешивается также возможность создания гостиниц для пациентов.