К 2025 году в Таллинне построят новую больницу

Руководитель проекта Свен Крууп сообщил, что две центральные больницы города посещают в год около 900 тысяч пациентов для получения амбулаторной помощи, из которых 600 тысяч придутся в дальнейшем на новую больницу, а из 50 тысяч стационарных пациентов туда перейдут 45 тысяч. Решение этой задачи обойдется в 300 миллионов евро на строительство, примерно 60 миллионов евро в течение 10 лет - на медицинские технологии, а годовой денежный оборот по планам составит 150 миллионов евро.