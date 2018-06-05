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  • Италия предлагает пересмотреть санкции против России

Италия предлагает пересмотреть санкции против России

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Рубль продолжает падение к доллару и евро.

ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

«Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России», - сказал Дж.Конте, выступая в сенате Италии. В то же время Дж.Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО, пишет Интерфакс со ссылкой на агентство АНСА.

«Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника», - отметил он.

Во вторник в сенате Италии пройдет голосование о доверии новому правительству, которое принесло присягу на прошлой неделе. Затем по этому вопросу проголосует палата депутатов Италии. Ожидается, что Совет министров без проблем преодолеет оба эти этапа.

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