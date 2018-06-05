Италия предлагает пересмотреть санкции против России

«Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России», - сказал Дж.Конте, выступая в сенате Италии. В то же время Дж.Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО, пишет Интерфакс со ссылкой на агентство АНСА.