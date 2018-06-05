вт, 05.06.2018
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  • Сбежавшая в Эстонию в поисках лучшей жизни финка оказалась по уши в долгах

Сбежавшая в Эстонию в поисках лучшей жизни финка оказалась по уши в долгах

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ФОТО: Ronalds Stikans / PantherMedia / Ronalds Stikans

Несколько лет назад переехавшая в Эстонию в поисках лучшей жизни финка Паулийна Мария Пиркола оказалась должна партнерам по бизнесу и уже долгое время игнорирует повестки в суд, пишет Äripäev.

Паулийна Мария Пиркола — владелица креативных агентств WTF Helsinki и WTF Baltics. Также ей принадлежит организующая мероприятия фирма House of Sauce, с которой возникли проблемы у компании Punane Maja OÜ: была проделана совместная работа, заключены договоры, но Пиркола не оплатила счета за полученные услуги. Из долга в размере 50 000 евро Пиркола заплатила символические 1250 евро плюс налог с оборота.

Несмотря на неоднократные обещания выплатить долги, Пиркола этого не сделала. Кроме того, уже долгое время она игнорирует получение документов о производстве, на основании которых можно было бы признать физическое лицо банкротом.

Курьезной эту историю делает тот факт, что четыре года назад Пиркола на страницах Äripäev расхваливала бизнес-культуру в Эстонии. Тогда бизнесвумен говорила, что они с мужем Петером решили создать предприятие и переехать в Таллинн, чтобы убежать от негативной и пессимистичной обстановки в своей родной Финляндии.

Читайте подробнее на портале Äripäev.

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