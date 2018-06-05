Берлин не хочет из-за разногласий с США менять формат G7

При этом за несколько дней до начала саммита G7 в Квебеке до сих пор не готов проект совместного коммюнике, над которым работают шерпы семи глав государств и правительств, признал представитель Берлина. По его словам, Германия на переговорах в Канаде не отступит от своей точки зрения.

Для ФРГ важно достижение согласия в "Большой семерке"

Для правительства США важно, чтобы "Большая семерка" выступала с единой позицией по центральным вопросам мировой политики по отношению к остальным странам, включая Россию и Китай, указал далее собеседник агентства. Берлин ожидает сложных переговоров, но предполагает, что европейские государства смогут защитить свою позицию по основным темам встречи, отметил представитель правительства.

На саммите G7 8-9 июня в Канаде речь пойдет о проблемах свободной торговли и сотрудничества стран "Большой семерки" на международной арене, а также о мерах по сохранению климата. По всем из них между США и остальными шестью странами имеются разногласия. Кроме того, как ожидается, будет обсуждаться ряд других тем международной политики и безопасности, включая ядерное разоружение КНДР.

Спорные пошлины

США фактически оказались в изоляции среди партнеров по "Большой семерке", прежде всего, из-за введения пошлин на сталь и алюминий. На встрече G7 на уровне министров финансов и главы Центробанков в канадском Уистлере в начале июня представители шести стран выразили своим коллегам из Вашингтона "обеспокоенность и разочарование" в связи с пошлинами. Участники встречи не опубликовали совместной итоговой декларации, как это обычно делается на мероприятиях в формате G7, в котором участвуют США, Германия, Канада, Япония, Великобритания, Франция и Италия.