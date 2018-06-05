вт, 05.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Берлин не хочет из-за разногласий с США менять формат G7

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Германии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Несмотря на серьезные разногласия с США, правительство Германии стремится сохранить формат встреч ведущих индустриальных держав G7. Когда мнения партнеров по ряду тем разнятся, тем важнее вести диалог в устоявшемся формате переговоров, заявил во вторник 5 июня неназванный представитель кабинета министров в Берлине агентству dpa, передает Deutsche Welle.

При этом за несколько дней до начала саммита G7 в Квебеке до сих пор не готов проект совместного коммюнике, над которым работают шерпы семи глав государств и правительств, признал представитель Берлина. По его словам, Германия на переговорах в Канаде не отступит от своей точки зрения.

Для ФРГ важно достижение согласия в "Большой семерке"

Для правительства США важно, чтобы "Большая семерка" выступала с единой позицией по центральным вопросам мировой политики по отношению к остальным странам, включая Россию и Китай, указал далее собеседник агентства. Берлин ожидает сложных переговоров, но предполагает, что европейские государства смогут защитить свою позицию по основным темам встречи, отметил представитель правительства.

На саммите G7 8-9 июня в Канаде речь пойдет о проблемах свободной торговли и сотрудничества стран "Большой семерки" на международной арене, а также о мерах по сохранению климата. По всем из них между США и остальными шестью странами имеются разногласия. Кроме того, как ожидается, будет обсуждаться ряд других тем международной политики и безопасности, включая ядерное разоружение КНДР.

Спорные пошлины

США фактически оказались в изоляции среди партнеров по "Большой семерке", прежде всего, из-за введения пошлин на сталь и алюминий. На встрече G7 на уровне министров финансов и главы Центробанков в канадском Уистлере в начале июня представители шести стран выразили своим коллегам из Вашингтона "обеспокоенность и разочарование" в связи с пошлинами. Участники встречи не опубликовали совместной итоговой декларации, как это обычно делается на мероприятиях в формате G7, в котором участвуют США, Германия, Канада, Япония, Великобритания, Франция и Италия.

Решение о введении США штрафных пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики вступило в действие 1 июня. Соединенные Штаты ввели пошлины, составляющие 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия, изначально с 23 марта, затем компаниям из ЕС дважды предоставлялась отсрочка. Канада и Евросоюз подали во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобы на введение пошлин.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ