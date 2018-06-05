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Telia предлагает всем пользователям пакета мобильной связи «Мобильный бизнес» полезную дополнительную функцию: если клиент приобретет дополнительные SIM-карты, он сможет распределить объем мобильного интернета своего пакета между разными смарт-устройствами, пишет Райго Неудорф в техноблоге Digitark.

В Эстонии уже стало привычным, что человек приобретает пакет мобильной связи и пользуется его объемом интернета на смартфоне. А если надо снабдить мобильным интернетом еще какое-нибудь устройство, покупает для этого отдельный пакет.

Видимо, многие еще не знают, что Telia предлагает клиентам возможность распределить объем мобильного интернета своего пакета между пятью устройствами.