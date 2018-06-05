Telia предлагает всем пользователям пакета мобильной связи «Мобильный бизнес» полезную дополнительную функцию: если клиент приобретет дополнительные SIM-карты, он сможет распределить объем мобильного интернета своего пакета между разными смарт-устройствами, пишет Райго Неудорф в техноблоге Digitark.
В Эстонии уже стало привычным, что человек приобретает пакет мобильной связи и пользуется его объемом интернета на смартфоне. А если надо снабдить мобильным интернетом еще какое-нибудь устройство, покупает для этого отдельный пакет.
Видимо, многие еще не знают, что Telia предлагает клиентам возможность распределить объем мобильного интернета своего пакета между пятью устройствами.
Простой пример: менеджер по маркетингу Ану выбрала пакет Telia «Мобильный бизнес» c объемом мобильного интернета 14 ГБ. Поскольку у Ану очень мобильная работа, а в дополнение к телефону ей приходится пользоваться еще ноутбуком и планшетом, она взяла дополнительные SIM-карты для обоих смарт-устройств. Теперь она может распределить 14 ГБ мобильного интернета своего пакета между телефоном, планшетом и ноутбуком. Подробнее о том, как и на каких условиях можно распределить интернет, читайте в техноблоге Digitark.