Секс-туризм пожилых финнов привел к серьезным последствиям

В прошлом году все случаи заражения ВИЧ в Южной Карелии были выявлены у мужчин старше 70 лет. Большинство из них заразились в России.

"Беспокойство вызывает тот факт, что заражение обнаруживают уже довольно поздно. Инфекция может оставаться бессимптомной в течение нескольких лет", – говорит Пиа Вястинсало из организации Hivpoint.

Многие не делают тест на ВИЧ, так как в первое время не имеют симптомов. Тем временем инфекция может развиваться и передаваться другим.

"80 процентов ВИЧ-инфекций, полученных в России, проявляются обычно, когда иммунитет уже заметно ослаб", – говорит Вястинсало.

Экспресс-тесты на границе

Финский красный крест совместно с Hivpoint начинают в конце этой недели кампанию по выявлению ВИЧ-инфекций на пограничных пунктах Иматра, Вартиус и Ниирала. При пересечении границы можно сделать бесплатный экспресс-тест.

"Результат готов сразу. Тест можно сделать анонимно", – говорит Вястинсало.

Кроме того, тесты доступны в пунктах Финского красного креста и Hivpoint в разных городах Финляндии, а также в поликлиниках по месту жительства.

Стыд препятствует выявлению ВИЧ

Многие не решаются на тестирование, так как стыдятся и боятся осуждения. Особенно, когда в поликлиниках небольших городов могут работать знакомые или знакомые знакомых.

Также медработники иногда не предлагают пациенту пройти тест на ВИЧ, потому что стыдятся или боятся его разозлить.