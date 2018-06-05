Секс-туризм пожилых финнов привел к серьезным последствиям

Финские мужчины преклонного возраста, живущие недалеко от российской границы, не могут устоять перед соблазном съездить за секс-услугами в соседнюю страну. Часто эти поездки имеют печальные последствия, пишет Yle.
В прошлом году все случаи заражения ВИЧ в Южной Карелии были выявлены у мужчин старше 70 лет. Большинство из них заразились в России.
"Беспокойство вызывает тот факт, что заражение обнаруживают уже довольно поздно. Инфекция может оставаться бессимптомной в течение нескольких лет", – говорит Пиа Вястинсало из организации Hivpoint.
Многие не делают тест на ВИЧ, так как в первое время не имеют симптомов. Тем временем инфекция может развиваться и передаваться другим.
"80 процентов ВИЧ-инфекций, полученных в России, проявляются обычно, когда иммунитет уже заметно ослаб", – говорит Вястинсало.
Экспресс-тесты на границе
Финский красный крест совместно с Hivpoint начинают в конце этой недели кампанию по выявлению ВИЧ-инфекций на пограничных пунктах Иматра, Вартиус и Ниирала. При пересечении границы можно сделать бесплатный экспресс-тест.
"Результат готов сразу. Тест можно сделать анонимно", – говорит Вястинсало.
Кроме того, тесты доступны в пунктах Финского красного креста и Hivpoint в разных городах Финляндии, а также в поликлиниках по месту жительства.
Стыд препятствует выявлению ВИЧ
Многие не решаются на тестирование, так как стыдятся и боятся осуждения. Особенно, когда в поликлиниках небольших городов могут работать знакомые или знакомые знакомых.
Также медработники иногда не предлагают пациенту пройти тест на ВИЧ, потому что стыдятся или боятся его разозлить.
По словам Вястинсало, инфекция проявляется в тесте уже через месяц после заражения. Если выявить ВИЧ вовремя, можно начать лечение, которое предотвратит переход инфекции в терминальную стадию СПИД.