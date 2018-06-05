Департамент: нам не нужно четырехполосное движение

Он добавил, что расширение дорог повысило бы уровень безопасности на дорогах, но с точки зрения загруженности шоссе это было бы нерационально, пишет ERR.

В разное время расширить дороги обещали почти все партии: в 2007 году социал-демократы заявляли о необходимости в течение восьми лет наладить четырехполосное движение между Таллинном и Вастселинна, на предстоящих выборах с похожими заявлениями собираются выйти центристы и реформисты.

"По нашим оценкам, если за день по дороге проезжает от 10 000 автомобилей, то строить дорогу 2+2 имеет смысл. Однако если по шоссе проезжает 7000-8000 машин в сутки, то достаточно и 2+1. У нас нет пробем с проходимостью на дорогах, в пробках мы не стоим, а автомобили скорее превышают скорость, чем едут медленно»,- отметил Саук.

На трассе Таллинн-Тарту загруженность выше 10 000 машин в сутки только на одном отрезке длиной в 42 километра. На отрезке шоссе Таллинн-Нарва между Хальяла и Кохтла-Ярве длиной 70 км за сутки проходит менее 6000 машин.