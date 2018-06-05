Департамент: нам не нужно четырехполосное движение

По мнению руководителя Департамента шоссейных дорог Прийта Саука, нынешняя загруженность шоссе в Эстонии не требует расширения, между тем, план организовать четырехполосное движение на самых крупных дорогах страны может пойти в списки предвыборных обещаний политических партий.
Он добавил, что расширение дорог повысило бы уровень безопасности на дорогах, но с точки зрения загруженности шоссе это было бы нерационально, пишет ERR.
В разное время расширить дороги обещали почти все партии: в 2007 году социал-демократы заявляли о необходимости в течение восьми лет наладить четырехполосное движение между Таллинном и Вастселинна, на предстоящих выборах с похожими заявлениями собираются выйти центристы и реформисты.
"По нашим оценкам, если за день по дороге проезжает от 10 000 автомобилей, то строить дорогу 2+2 имеет смысл. Однако если по шоссе проезжает 7000-8000 машин в сутки, то достаточно и 2+1. У нас нет пробем с проходимостью на дорогах, в пробках мы не стоим, а автомобили скорее превышают скорость, чем едут медленно»,- отметил Саук.
На трассе Таллинн-Тарту загруженность выше 10 000 машин в сутки только на одном отрезке длиной в 42 километра. На отрезке шоссе Таллинн-Нарва между Хальяла и Кохтла-Ярве длиной 70 км за сутки проходит менее 6000 машин.
Необходимость расширения трассы Таллинн-Тарту объясняют большим количеств ом грузовых машин. Больше всего автомобилей длиннее 12 метров едут по трассе от Таллинна до Икла, что подтверждает статистика. Однако по оценке аналитиков RailBaltic, 40%-60% от объема грузоперевозок переместятся на железную дорогу, уверен Саук.