Пляжным нарушителям может грозить штраф до 1200 евро

В субботу на пляже в Раэкюла в нескольких десятках метров от моря можно было наблюдать автомобили Dacia и Chrysler, водители которых с семьями наслаждались пляжным отдыхом, пишет Pärnu Postimees.

По словам советника Инспекции окружающей среды Лейли Тууль, владельцы машин выявляются и с ними свяжутся.

В случае первичного нарушения, по заверениям Тууль, обычно ограничиваются предупреждением. Если нарушение не первое, за игнорирование требований по защите пляжа и берега инспекция может выписать штраф в размере 300 штрафных единиц, то есть до 1200 евро.

Советник отметила, что обычно нарушители объясняют свои действия отсутствием табличек и запрещающих знаков, поэтому они якобы не были в курсе о запрете проезда транспорта к береговой линии.

Тууль говорит, что проблема с несоблюдением запрета существует круглый год, но чаще всего нарушения учащаются весной и летом, когда люди отправляются отдыхать на природу.

ФОТО: Erakogu

Если кто-то заметил заехавший на пляж автомобиль, об этом можно сообщить по телефону 1313. Далее информация будет передана уездному инспектору, который сможет быстро отреагировать на происшествие. Фотографии можно отправить на адрес электронной почты 1313@112.ee.

Согласно Закону об охране природы, в отношении всех водоемов действует ограничительная полоса, цель которой защищать пляжное или береговое природное сообщество, то есть растения, птиц, животных и сохранять возможность для отдыха.