Американцы снова копят долги

Объем студенческих кредитов по сравнению с 2008 годом вырос на 131 процент, выяснилось в ходе исследования Visualcapitalist, пишет dv.ee.

Также популярностью пользуются кредиты для покупки автомобилей, объем которых по сравнению с 2008 годом вырос на 52 процента.