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Американцы снова копят долги

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Долг. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Общий объем долга американцев за минувшие годы вырос до уровня 2008 года, в то же время значительно увеличился объем студенческих кредитов. Общий долг домохозяйств США составляет 13 триллионов долларов.

Объем студенческих кредитов по сравнению с 2008 годом вырос на 131 процент, выяснилось в ходе исследования Visualcapitalist, пишет dv.ee.

Также популярностью пользуются кредиты для покупки автомобилей, объем которых по сравнению с 2008 годом вырос на 52 процента.

Долг по жилищным кредитам отстает на 4% процента от показателей задолженности в 2008 году. Однако именно этот вид кредита является самым большим расходом в бюджете американской семьи – 17% от дохода.

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