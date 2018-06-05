Американцы снова копят долги
5 июня 2018 г., 15:53
Общий объем долга американцев за минувшие годы вырос до уровня 2008 года, в то же время значительно увеличился объем студенческих кредитов. Общий долг домохозяйств США составляет 13 триллионов долларов.
Объем студенческих кредитов по сравнению с 2008 годом вырос на 131 процент, выяснилось в ходе исследования Visualcapitalist, пишет dv.ee.
Также популярностью пользуются кредиты для покупки автомобилей, объем которых по сравнению с 2008 годом вырос на 52 процента.
Долг по жилищным кредитам отстает на 4% процента от показателей задолженности в 2008 году. Однако именно этот вид кредита является самым большим расходом в бюджете американской семьи – 17% от дохода.