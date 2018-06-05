вт, 05.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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  • Фото: в Таллинне открылась реконструированная часть парка Таммсааре

Фото: в Таллинне открылась реконструированная часть парка Таммсааре

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Сегодня в полдень состоялось торжественное открытие реконструированной части парка Таммсааре, прилегающей к театру "Эстония", - площади Нового рынка (Uue Turu plats), где жители Эстонии посадили дерево, на котором должны вырасти золотые червонцы.

Поскольку в театре "Эстония" недавно был поставлен мюзикл "Буратино", его герои - кот Базилио и лиса Алиса решили, что зароют золотые, принадлежащие Буратино, под высаженной в парке липой. А директор театра Айвар Мяэ выразил надежду, что теперь эта липа начнет приносить богатые плоды, листья ее станут полноценными  червонцами, которые позволят построить новое здание театра.

Вице-мэр столицы Калле Кландорф вспомнил, что когда нынешний премьер Юри Ратас еще в качестве мэра Таллинна поздравлял его с вступлением в должность, то одной из задач он обозначил реконструкцию парка Таммсааре. И вот первый этап реконструкции завершен. Второй этап затронет окрестности памятника писателю и должен завершиться к концу лета, в ходе третьего этапа в соответствии с разрабатываемым проектом новой главной улицы нашей столицы будет преобразована прилегающая к торговому центру "Виру" часть.

Конкурс идей реконструкции парка в 2012 году выиграло паевое товарищество "Кадарик Тюйр архитектид" (Kadarik Tüür Arhitektid), представившее работу „Belle Époque“. Оно стало и главным проектировщиком в 2015-2017 годах.

Общая стоимость работ - 6,3 миллиона евро.

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