Фото: в Таллинне открылась реконструированная часть парка Таммсааре

Поскольку в театре "Эстония" недавно был поставлен мюзикл "Буратино", его герои - кот Базилио и лиса Алиса решили, что зароют золотые, принадлежащие Буратино, под высаженной в парке липой. А директор театра Айвар Мяэ выразил надежду, что теперь эта липа начнет приносить богатые плоды, листья ее станут полноценными червонцами, которые позволят построить новое здание театра.

Вице-мэр столицы Калле Кландорф вспомнил, что когда нынешний премьер Юри Ратас еще в качестве мэра Таллинна поздравлял его с вступлением в должность, то одной из задач он обозначил реконструкцию парка Таммсааре. И вот первый этап реконструкции завершен. Второй этап затронет окрестности памятника писателю и должен завершиться к концу лета, в ходе третьего этапа в соответствии с разрабатываемым проектом новой главной улицы нашей столицы будет преобразована прилегающая к торговому центру "Виру" часть.