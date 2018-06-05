Фото: эклектичная, но симпатичная однокомнатная квартира в Мустамяэ с террасой

Даже если в объявлении не написано, что покупателю достается вся обстановка, разглядывая фотографии, невольно оцениваешь и интерьер.
У этой небольшой, 28,6 м2, однокомнатной квартиры на первом этаже кирпичного дома на Таммсааре-теэ в Мустамяэ несколько достоинств. Главное - это, безусловно терраса с выходом прямо из квартиры.
Второе достоинство - чисто познавательно-эстетическое: посмотрите, как забавно не сочетается между собой абсолютно разностильная мебель, собранная в комнате с открытой кухней: тут и столик, и бюро, и консоль, и застекленная горка - все с гнутыми ножками - то ли оригиналы позапрошлого века, то ли новодел под старину.
Рядом - шкаф в деревенском стиле из сосны и плетеные корзины. Довершают картину - мебельная секция в стиле "Икеи" и шкаф-купе с дверцами из черного ламината.
Словом, наглядное пособие на тему, как не надо обставлять однокомнатную квартиру. Но как объект для покупки она, безусловно, представляет интерес. Терраса как-никак! Посмотрите остальные фотографии и почитайте подробности ЗДЕСЬ.