Фото: эклектичная, но симпатичная однокомнатная квартира в Мустамяэ с террасой

У этой небольшой, 28,6 м2, однокомнатной квартиры на первом этаже кирпичного дома на Таммсааре-теэ в Мустамяэ несколько достоинств. Главное - это, безусловно терраса с выходом прямо из квартиры.

ФОТО: KV.EE

Второе достоинство - чисто познавательно-эстетическое: посмотрите, как забавно не сочетается между собой абсолютно разностильная мебель, собранная в комнате с открытой кухней: тут и столик, и бюро, и консоль, и застекленная горка - все с гнутыми ножками - то ли оригиналы позапрошлого века, то ли новодел под старину.

ФОТО: KV.EE

Рядом - шкаф в деревенском стиле из сосны и плетеные корзины. Довершают картину - мебельная секция в стиле "Икеи" и шкаф-купе с дверцами из черного ламината.

ФОТО: KV.EE