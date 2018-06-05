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  • Фото: эклектичная, но симпатичная однокомнатная квартира в Мустамяэ с террасой

Фото: эклектичная, но симпатичная однокомнатная квартира в Мустамяэ с террасой

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ФОТО: KV.EE

Даже если в объявлении не написано, что покупателю достается вся обстановка, разглядывая фотографии, невольно оцениваешь и интерьер.

У этой небольшой, 28,6 м2, однокомнатной квартиры на первом этаже кирпичного дома на Таммсааре-теэ в Мустамяэ несколько достоинств. Главное - это, безусловно терраса с выходом прямо из квартиры. 

ФОТО: KV.EE

Второе достоинство - чисто познавательно-эстетическое: посмотрите, как забавно не сочетается между собой абсолютно разностильная мебель, собранная в комнате с открытой кухней: тут и столик, и бюро, и консоль, и застекленная горка - все с гнутыми ножками - то ли оригиналы позапрошлого века, то ли новодел под старину.

ФОТО: KV.EE

Рядом - шкаф в деревенском стиле из сосны и плетеные корзины. Довершают картину - мебельная секция в стиле "Икеи" и шкаф-купе с дверцами из черного ламината. 

ФОТО: KV.EE

Словом, наглядное пособие на тему, как не надо обставлять однокомнатную квартиру. Но как объект для покупки она, безусловно, представляет интерес. Терраса как-никак! Посмотрите остальные фотографии и почитайте подробности ЗДЕСЬ.

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