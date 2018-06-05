EAS выделил 120 000 евро на ремонт детского сада
5 июня 2018 г., 16:12
Фонд развития предпринимательства EAS утвердил проекты из программы региональных инвестиций, в рамках которой на частичный ремонт детского сада "Солнышко" (Päikseke) в Силламяэ выделено 120 000 евро.
В рамках проекта планируется утеплить восточные корпуса детского сада, а также заменить все окна и двери на максимально энергоэффективные. Общая стоимость работ составит около 359 000 евро и работы должны начаться уже в июне, пишет Rus ERR.
На утепление остальной части фасада средства выделило посольство США в Эстонии, а для замены внутренних коммуникаций и строительства вентиляции деньги поступят из фонда в защиту окружающей среды KIK на сумму примерно в 290 000 евро.