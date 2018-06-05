Еврибор удержался на отметке -0,269 процента

26 апреля 2018 года ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%, передает агентство BNS.

Еще на заседании в октябре 2017 года руководство ЕЦБ приняло решение продлить срок действия программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года при снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с января до 30 млрд евро с 60 млрд евро. Однако по итогам заседания 8 марта ЕЦБ неожиданно убрал из заявления фразу, что руководство ЕЦБ готово увеличить объем QE, если это потребуется из-за ухудшения экономического прогноза или финансовых условий.