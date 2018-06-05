Еврибор удержался на отметке -0,269 процента

Шестимесячный еврибор в понедельник удержался на отметке -0,269 процента. Показатель межбанковского финансового рынка еврибор связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).
26 апреля 2018 года ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%, передает агентство BNS.
Еще на заседании в октябре 2017 года руководство ЕЦБ приняло решение продлить срок действия программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года при снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с января до 30 млрд евро с 60 млрд евро. Однако по итогам заседания 8 марта ЕЦБ неожиданно убрал из заявления фразу, что руководство ЕЦБ готово увеличить объем QE, если это потребуется из-за ухудшения экономического прогноза или финансовых условий.
Тогда же банк подтвердил, что программа выкупа облигаций продлится до сентября "или дольше, при необходимости", или "до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями". Эти формулировки сохранены и в апрельском коммюнике.